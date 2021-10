Britische Großbank Barclays verdoppelt Quartals-Gewinn

London (Reuters) - Die britische Großbank Barclays hat im dritten Quartal ihren Vorsteuergewinn verdoppelt und damit besser abgeschnitten als erwartet.

Neben florierenden Aktien- und Beratungsgeschäften sorgte die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 622 Millionen Pfund für Rückenwind, wie Barclays am Donnerstag mitteilte. So verdoppelte sich das Ergebnis vor Steuern binnen Jahresfrist auf zwei Milliarden Pfund. Analysten hatten lediglich mit 1,1 Milliarden Pfund gerechnet.

Das Beratungs- und Aktiengeschäft habe in den ersten neun Monaten eine Bestmarke erreicht, hieß es. Die Eigenkapitalrendite für die gesamte Investmentbank stieg auf 16,4 Prozent von 10,5 Prozent im Vorjahr. Obwohl das Investmentbanking weiterhin die Stärke der Gruppe sei, gebe es erste Anzeichen eines günstigeren Zinsumfelds, erklärte Banken-Chef Jes Staley.

Barclays ist die erste britische Großbank, die ihre Quartalsbilanz veröffentlicht. HSBC, Lloyds NatWest folgen in der kommenden Woche, Standard Chartered Anfang November.