Britische Industrie sieht wieder Land - Auftragslage bessert sich merklich

London (Reuters) - Die Auftragslage der von Brexit und Corona gebeutelten britischen Industrie hat sich im März unerwartet deutlich verbessert.

Das Barometer für das Neugeschäft kletterte um 19 auf minus 5 Zähler, wie die Confederation of British Industry's (CBI) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Das ist der höchste Stand seit fast zwei Jahren. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 20 gerechnet. Zugleich stiegen die Produktionserwartungen für die kommenden drei Monate so stark wie seit August 2017 nicht mehr

"Es ist großartig zu sehen, wie sich die Stimmung unter den Herstellern hebt, beflügelt durch einen Sprung in den Auftragsbüchern", sagte die stellvertretende CBI-Chefvolkswirtin Anna Leach. "Aber die Firmen haben weiterhin mit höheren Frachtkosten und Rohstoffknappheit zu kämpfen." Ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in den europäischen Märkten könnte allerdings den Aufschwung behindern. In der Europäischen Union wird deutlich langsamer geimpft als in Großbritannien.