British Airways und Lufthansa streichen Flüge nach Israel

London/Frankfurt (Reuters) - Die Fluglinie British Airlines hat wegen des neu aufgeflammten Nahost-Konflikts alle Flüge von und nach Tel Aviv annulliert.

"Der Schutz und die Sicherheit unserer Kollegen und Kunden hat immer oberste Priorität", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die US-Fluglinien United, Delta und American hatten bereits am Mittwoch alle Flüge und nach Israel gestoppt. Von der Lufthansa war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten, aber auf ihrer Internetseite hatte die deutsche Fluglinie mehrere Verbindungen nach Tel Aviv aus dem Flugplan genommen. Am Donnerstag zog Israel Bodentruppen an der Grenze zum Gaza-Streifen zusammen. Die Hamas schoss aus dem dicht besiedelten Streifen am Mittelmeer wieder mehrere Raketen auf den Süden Israels ab.