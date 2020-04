BRITISH AMERICAN TOBACCO - Geraucht wird immer

PLC - WKN: 916018 - ISIN: GB0002875804 - Kurs: 29,905 £ (Chi-X)

Die British American Tobacco Plc ist einer der international grössten Hersteller von Tabakprodukten. Zur Unternehmensgruppe gehören über 200 Zigarettenmarken wie unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB.

Die Anteilsscheine des Unternehmens kamen im ersten Quartal massiv unter Druck und verloren zwischenzeitlich über 40 % an Wert. Haben die Bären da etwas übertrieben?

Die anschließende Erholungsrally war sehr impulsiv und führte direkt an den EMA200 im Tageschart. Knapp unterhalb dieses viel beachteten gleitenden Durchschnitts konsolidiert die Aktie aktuell in einer bullischen Flaggenformation.

Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Anstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst. Ein Anstieg über den EMA200 auf Tagesschlusskursbasis wäre somit als prozyklisches Kaufsignal zu interpretieren. Dies ist aktuell das favorisierte Szenario, so lange die Aktie nun nicht wieder unter 28,50 GBP abrutscht. In dem Falle wäre das bullische Setup erst einmal zu den Akten zu legen.

British American Tobacco Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)