Brown & Brown meldet Dividende

Das amerikanische Versicherungsunternehmen Brown & Brown Inc. (ISIN: US1152361010, NYSE: BRO) wird eine Quartalsdividende von 0,0925 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 17. Februar 2021 (Record date: 5. Februar 2021). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,37 US-Dollar ausgeschüttet.

Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 47,49 US-Dollar (Stand: 22. Januar 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,78 Prozent.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete Brown & Brown einen Umsatz von 674 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 618,7 Mio. US-Dollar), wie das Unternehmen bereits am 26. Oktober 2020 mitteilte. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2020 werden an diesem Montag präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 0,17 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 13,49 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 22. Januar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de