Bürgerkriegsgruppen in Libyen vereinbaren permanente Waffenruhe

Genf (Reuters) - In Libyen haben sich die großen Bürgerkriegsparteien auf eine dauerhafte Waffenruhe im gesamten Land verständigt.

Eine entsprechende Übereinkunft wurde am Freitag nach Verhandlungen zwischen Vertretern der international anerkannten Regierung und des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar in Genf unterzeichnet. Die Fronten in dem nordafrikanischen Krisenland sind bereits seit längerem erstarrt, nachdem ein Vorstoß der Truppen Haftars auf die Hauptstadt Tripolis gescheitert war. Der Waffenruhe-Übereinkunft sollen kommenden Monat politische Gespräche in Tunesien folgen.

Die amtierende UN-Libyen-Beauftragte Stephanie Williams würdigte die Friedensinitiative als Schritt nach vorn. Doch in der Vergangenheit liefen viele diplomatische Bemühungen zur Lösung des unübersichtlichen Konflikts ins Leere - auch wegen der Zersplitterung des Spektrums der vielen Bürgerkriegsparteien. Hinzu kommt die Einmischung ausländischer Kräfte: So hat die Türkei militärisch aufseiten der von der UN anerkannten Regierung in Tripolis eingegriffen. Russland und Ägypten unterstützen hingegen den abtrünnigen General Haftar.