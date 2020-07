Bund der Versicherten vergibt Transparenzsiegel für Lebensversicherer

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Bund der Versicherten vergibt künftig ein Transparenzsiegel an Lebensversicherer. Das in Kooperation mit der Beratungsgesellschaft Zielke Research Consult erstellte Siegel in Gold, Silber und Bronze solle Kunden eine erste Orientierungshilfe in der Auswahl geben, sagte Vereinsvorstand Axel Kleinlein am Mittwoch.

Die Bewertung basiere auf den von der EU vorgeschriebenen Berichten, in denen die Versicherer ihre Solvenz- und Finanzlage offenlegen müssen. "Die Unternehmen, die besonders transparent sind, sind auch tendenziell diejenigen, die am ehesten bereit sind, sich mit den eigenen Problemen auseinanderzusetzen", erklärte Kleinlein.

Kunden sollten zuerst allerdings prüfen, ob sie überhaupt eine derartige Versicherung bräuchten. Der Verein der Versicherten rät von solchen Verträgen ab. Es sei derzeit keine gute Idee, als Kapitalanlage oder zum Sparen eine Lebensversicherung abzuschließen.

Im Moment stünden die Unternehmen in einer dreifachen Stresssituation, so Kleinlein: Die Zinsen seien niedrig, es gebe Unsicherheit bei den Unternehmensanleihen, und die Corona-Krise mache sich bemerkbar. "Die Tektonik der Lebensversicherer ist in Gefahr."/bsp/DP/mis