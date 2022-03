BUND FUTURE - Vor weiterer Ausbruchbewegung nach oben

Euro- Bund Future - WKN: 965264 - ISIN: DE0009652644 - Kurs: 170,83 % (EUREX)

Steigender Bund bedeutet vice versa fallende Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe. Seit 10. Januar hat sich im Bund Future eine Variante eines inversen SLS Bodens ausgebildet. Steigt der Bund-Future dynamisch über 171 % an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Zielmarken bei 175 % und anschließend bis zu 177 %. S. Prognoseskizze anbei.

Euro-Bund FutureEuro-Bund Future2

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)