Bund lässt Prüfungsdauer von Siltronic-Verkauf nach Taiwan offen

Berlin (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium prüft die Übernahme des Münchner Chip-Herstellers Siltronic durch den taiwanischen Chip-Zulieferer GlobalWafers weiter.

Es gebe keine zeitliche Frist für den Prüfungsabschluss im Rahmen einer Investitionsprüfung, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin. Das Verfahren hänge auch von den Prüfungen in anderen Ländern ab und können deshalb unterbrochen und dann wieder aufgenommen werden. Zuvor hatte Siltronic mitgeteilt, dass der bis zu 4,35 Milliarden Euro schwere Verkauf des Herstellers von Siliziumscheiben (Wafer) zur Halbleiter-Produktion wegen der regulatorischen Fragen anders als geplant in diesem Jahr wohl noch nicht in trockene Tücher gebracht werden könnte.