Bundesbank-Daten - Lockdown-Maßnahmen dämpfen Wirtschaftsaktivität

Frankfurt (Reuters) - Die anhaltenden Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Pandemie verlangsamen nach neuen Daten der Bundesbank die Wirtschaftsaktivitäten spürbar.

Für die Kalenderwoche bis zum 28. Februar liege der wöchentliche Aktivitätsindex (WAI) bei minus 1,1, teilte die Bundesbank am Montag auf ihrer Webseite mit. Die Zahl besagt, dass die Wirtschaftsaktivität in den dreizehn Wochen bis zum 28. Februar um 1,1 Prozent unter der Aktivität der vorhergehenden dreizehn Wochen lag. Zuletzt waren die WAI-Werte kontinuierlich gesunken. Für die Woche bis zum 21. Februar lag der Indexwert bei minus 0,7.

Die Bundesbank hat den Index geschaffen, um die ökonomischen Auswirkungen der Covid-Krise zeitnaher bewerten zu können. Unter anderem fließen wöchentliche Indikatoren zum Stromverbrauch und zum Flugverkehr wie auch Daten zur Anzahl der Passanten auf Einkaufsstraßen in den Innenstädten in den Index ein. Der WAI markierte während der Pandemie seinen bisherigen Tiefpunkt in der Woche bis zum 14. Juni mit einem Wert von minus 6,1.