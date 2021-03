Bunzl steigert die Dividende das 28. Jahr in Folge

Der britische Dienstleister Bunzl plc (ISIN: GB00B0744B38) wird die Jahresdividende für das Geschäftsjahr 2020 um 5,5 Prozent auf 54,10 Pence (ca. 0,62 Euro) anheben. Im Vorjahr wurden 51,30 Pence ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 25,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,43 Prozent.

Bunzl zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Zwischendividende (15,8 Pence) wurde bereits am 7. Januar 2021 ausgeschüttet. Die Auszahlung der Schlussdividende in Höhe von 38,83 Pence (ca. 0,45 Euro) erfolgt am 1. Juli 2021. Record day ist der 21. Mai 2021. Bunzl hat seit 28 Jahren die Dividende erhöht.

Im letzten Jahr steigerte Bunzl den Umsatz um 8,4 Prozent auf 10,11 Mrd. Pfund (ca. 11,65 Mrd. Euro). Auf Basis konstanter Wechselkurse ergibt sich ein Plus von 9,4 Prozent. Der operative Ertrag kletterte um 17,1 Prozent auf 618,5 Mio. Pfund (ca. 713 Mio. Euro). Der Ertrag je Aktie stieg um 22,9 Prozent auf 128,8 Pence (ca. 1,48 Euro).

Das Unternehmen wurde 1940 gegründet und hat seinen Firmensitz in London. Bunzl ist ein Lieferant von Verpackungen und Verbrauchsgütern für Restaurants, Hotels, Cafés und den Handel. Zum Sortiment gehören Artikeln wie Tischdekoration, Hygiene- oder auch Kosmetikartikel.

