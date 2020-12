Bureau Veritas bringt mit ChargeScan by BV eine durchgängige Lösung für Elektrofahrzeug-Ladestationen auf den Markt

Mit ChargeScan by BV, einem Teil der BV Green Line, haben die Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg Zugriff auf verifizierte Daten, damit die Zuverlässigkeit ihres EVCS-Netzwerks gewährleistet ist

Bureau Veritas, ein weltweit führender Anbieter von Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten, stellte jetzt ein komplettes Dienstleistungsportfolio rund um Elektrofahrzeug-Ladestationen (Electric Vehicle Charging Stations, EVCS) vor, das den gesamten Lebenszyklus abdeckt - vom Entwurf über den Bau und die Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb.

Mit ChargeScan by BV können die Kunden künftig Echtzeitinformationen nutzen, die von Bureau-Veritas-Inspektoren vor Ort verifiziert wurden. Dadurch können sie unmittelbar Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Ladestationen konform und stets verfügbar sind und den Endkunden ihre volle Funktionalität bieten. Diese Informationen können in die bestehende digitale Plattform des Kunden oder in einen von Bureau Veritas entwickelten und kundenspezifisch konfigurierten digitalen Hub integriert werden.

Renato Catrib, Senior Vice President Global Service Lines, Bureau Veritas, kommentierte dies so:

“Die neue Mobilität ist eine der Säulen der Green Line von Bureau Veritas, einem breiten Spektrum an Nachhaltigkeitsdienstleistungen und -lösungen, mit denen unsere Kunden den wachsenden Herausforderungen in diesem Bereich begegnen können. ChargeScan by BV bringt unseren Kunden Vertrauen und Transparenz, denn diese Lösung verschafft ihnen einen vollständigen Überblick über ihr EVCS-Netzwerk, sowohl während des Aufbaus als auch im Betrieb. Damit versetzen wir sie in die Lage, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, die auf zuverlässigen Informationen der Experten von Bureau Veritas basieren. Wir sind stolz darauf, mit dieser neuen Lösung einen Beitrag zur Entwicklung der Elektromobilität zu leisten und den Weg in eine neue Ära der nachhaltigen Entwicklung zu ebnen.”

Die End-to-End-Lösung umfasst:

Unterstützung beim Projektmanagement für Ladestationen während der Installation:

Beratungsleistungen für Voruntersuchungen

Technischer Support und Dokumentenmanagement für die Entwurfs- und Genehmigungsphasen

Management-Unterstützung für Bau, Genehmigung und Inbetriebnahme

Schulungen für das Produkt und seine Installation

Inspektionsdienstleistungen für Ladestationen im laufenden Betrieb: Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (behördliche und wartungstechnische Inspektionen, Einhaltung der Netzanschlussregeln…) Sicherheitsüberprüfungen Netzverfügbarkeit (Zustandsüberwachung und -beurteilung, Reparatur- und Komponentenaustausch-Management) Leistungsüberwachung (Inbetriebnahme, Datenmanagement, Leistungstests usw.) Testen der drahtlosen Vernetzung



Über Bureau Veritas

Bureau Veritas ist ein weltweit führender Anbieter von Labortest-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten. Die 1828 gegründete Organisation beschäftigt über 75.000 Mitarbeiter in mehr als 1.500 Niederlassungen und Laboratorien auf der ganzen Welt. Bureau Veritas hilft seinen Kunden mit zahlreichen Dienstleistungen und innovativen Lösungen bei der Optimierung ihrer Leistung und gewährleistet so, dass die Betriebsmittel, Produkte, Infrastrukturen und Verfahren der Kunden die geltenden Normen und Vorschriften hinsichtlich Qualität sowie Arbeits- und Umweltschutz und in Bezug auf soziale Verantwortung einhalten.

Bureau Veritas ist an der Euronext Paris notiert und Teil des Index Next 20.

Compartment A, ISIN-Code FR 0006174348, Tickersymbol: BVI.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bureauveritas.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter (@bureauveritas) und LinkedIn.

Unsere Informationen sind durch Blockchain-Technologie zertifiziert.

on der Echtheit dieser Pressemitteilung können Sie sich überzeugen unter www.wiztrust.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

