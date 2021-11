Buy the Dip: Diese Top-Aktie mit 72,9 % Umsatzwachstum und KUV 8,5 kaufe ich jetzt günstig

Buy the Dip bei einer Top-Aktie: Was könnte es Besseres geben? Natürlich dass der Mix unternehmensorientiert noch jede Menge weiteres Potenzial besitzt und wirklich einfach nur günstiger ist. Ich glaube, dass ich jetzt eine solche Chance für mich gefunden habe. Wobei die Aktie kein neuer Name in meinem Depot ist, sondern ein alter Bekannter.

Zudem besitzt diese Top-Aktie ein Umsatzwachstum von 72,9 % und wirklich, wirklich eine Menge Potenzial. Welcher Name das ist? Vielleicht hast du es ja schon an der fundamentalen Kennzahl beziehungsweise der Umsatzwachstumsrate erkannt.

Buy the Dip: Diese Top-Aktie mit 72,9 % Umsatzwachstum ist es!

Falls nicht, auch nicht schlimm: Die Top-Aktie, bei der ich jetzt den Dip nachkaufe, ist die von Mercadolibre. Vielleicht zunächst die titelstiftende Ausgangslage. Das Management konnte im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 72,9 % auf 1,9 Mrd. US-Dollar ausweisen. Grundsätzlich ein attraktiver Wert. Wobei es heute nicht um das Kennzahlen-Wachstum gehen soll.

Die Aktie von Mercadolibre dürfte in ihrem Gesamtmarkt noch mehr als 1,9 Mrd. US-Dollar Umsatz generieren können. Der Tech-Akteur ist schließlich ein in Lateinamerika, vor allem in Argentinien, Brasilien und Mexico führender E-Commerce-Akteur mit einer gleichnamigen Plattform. Mercado Pago entwickelt sich wiederum zum führenden Zahlungsdienstleister innerhalb dieser Region. Zwei Megatrends, die weder mit 1,9 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz noch 20,9 Mrd. US-Dollar Zahlungsvolumen die Spitze der Möglichkeiten erreicht haben dürften. Oder auch nicht mit 7,3 Mrd. US-Dollar Warenvolumen, das auf Quartalsbasis den Besitzer wechselte.

Mercadolibre leistet dabei sehr häufig Basis-Arbeit. Grundsätzlich hat das Management auf die Abwicklung von Zahlungen gesetzt, um möglichst großen Anteilen der Bevölkerung Zugang zu digitalen Bezahl-Mitteln zu ermöglichen. Dass sich daraus ein zweiter starker Megatrend entwickelt hat, der jetzt das Wachstum besonders prägt, ist quasi ein Glücksfall. Aber es zeigt auch, dass das Management an den konsequenten Ausbau des Ökosystems denkt.

Über 600 Mio. Verbraucher sind der potenziell adressierbare Gesamtmarkt. Wobei es neben Argentinien, Brasilien und Mexico noch eine Expansion in weitere Staaten Lateinamerikas geben kann. Ohne Zweifel noch eine Menge Potenzial, das in die aktuelle Bewertung für mich nicht eingepreist ist. Vor allem im Hinblick darauf, dass die Aktie jetzt von 1.680 Euro in der Spitze und dem Rekordhoch auf 1.153 Euro eingebrochen ist. Das entspricht einem Discount von über 30 %.

Konkurrenz? Natürlich, aber auch eine bestechende Bewertung!

Natürlich gibt es auch Konkurrenz und Risiken bei der Aktie von Mercadolibre. Global führende E-Commerce-Akteure beispielsweise. Oder Sea Limited, das sich konkret einen Anteil am Marktkuchen sichern möchte. Aber: Mercadolibre besitzt den Vorteil, den lateinamerikanischen Markt besser zu kennen und hier bereits ein Ökosystem errichtet zu haben, das zudem auf weitere Dienstleistungen und sogar Logistik setzt.

Auch deshalb ist diese Top-Aktie im Dip für mich interessant, die Wettbewerbsposition dürfte sich in den vergangenen Jahren bereits gefestigt haben. Mit einer Marktkapitalisierung von 64,2 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 8,5 scheint mir die Bewertung momentan nicht zu teuer. Weder für ein Umsatzwachstum von 72,9 % im Jahresvergleich. Aber vor allem im Hinblick auf das langfristige, megatrendstarke Potenzial im lateinamerikanischen Markt.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre und SeaLimited.

