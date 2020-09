BVB: Fans und Investoren atmen auf – Rückkehr von Zuschauern in die Stadien – Aktie setzt zum Befreiungsschlag an

Großes Aufatmen nicht nur bei den BVB-Fans auf dem Platz, sondern auch bei denen an der Börse: Die Zeit der ungeliebten Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga und den anderen großen Profiligen scheint vorerst vorüber zu sein. Die Länder einigten sich am Dienstagabend auf eine flächendeckende Fan-Rückkehr in die Fußballstadien und Sporthallen.

Die Papiere von Borussia Dortmund haben direkt reagiert und nach langer Durststrecke mit plus 6 Prozent zum Befreiungsschlag angesetzt. Mit 6,20 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit Juni. Vor dem Corona-Crash hatten BVB-Papiere noch 9,50 Euro gekostet.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bedankte sich in seinem Statement „bei allen aus der Politik“, die in den vergangenen Wochen an der Entscheidung mitgewirkt hätten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.