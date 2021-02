BVB: Nachfolger gefunden – Gladbach bestätigt Wechsel von Marco Rose – Aktie nicht sonderlich beeindruckt

Das Gerücht war schon lange im Markt, seit heute ist es Realität. Nachdem zuvor schon die Bild-Zeitung und der Kicker über den Wechsel berichtet hatten, machte Gladbach jetzt den Abgang seines Trainers offiziell. Nach zwei Spielzeiten bei Borussia Mönchengladbach wechselt Marco Rose zur anderen Borussia, wie Gladbach über Twitter mitteilte.

„Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte“, erklärte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl in einem kurzen Statement der Gladbacher, dass ebenfalls auf Twitter zu finden ist.

Abschied am Saisonende

Die zweite Versprechung von Max Eberl dürfte schon am 2. März auf dem Prüfstand stehen. In 15 Tagen stehen sich beide Teams im DFB-Pokal gegenüber. Sollte Gladbach gegen Dortmund aus dem Pokal fliegen, dann dürfte es ziemlich ungemütlich für Marco Rose bei seinem aktuellen Verein werden. Großes Interesse Dortmund in der laufenden Saison noch zu übernehmen, dürfte Rose hingegen auch nicht haben. Der BVB ist aktuell nämlich meilenweit von seiner angestrebten Leistungsfähigkeit entfernt und selbst die Qualifikation für die Champions League scheint in Gefahr zu sein.

Trainerwechsel zieht Aktie ins Plus

Nach dem dürftigen Unentschieden gegen Hoffenheim war das Papier des BVB seit Handelsbeginn im Minus. Die Nachricht, dass Marco Rose die Schwarz-Gelben zur nächsten Saison übernimmt, holte die Aktie zumindest ins Plus zurück. Der große Befreiungsschlag für das Papier ist es nicht. Den kann nur die Mannschaft mit besseren Leistungen auf dem Platz auslösen. Allerdings dürfte der Trainerwechsel zur neuen Saison die Aufgabe für Edin Terzic auch nicht leichter machen. Ein glückliches Händchen hatte er bislang an der Seitenlinie auch nicht so wirklich.

Die Aktie des BVB bleibt daher zur Zeit wirklich nur ein Fan-Artikel.

Von Markus Weingran

Foto: Vitalii Vitleo / shutterstock.com