BYD - Jetzt heißt es Daumen drücken und hoffen!

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 17,875 € (L&S)

Nach einer ruhigen Phase kommt wieder Bewegung in die BYD-Aktie. Das sieht man auch an den frühen Handelsaktivitäten auf Tradegate. Hier gehört die Aktie zu den meistgehandelten Werten, was angesichts der Chartbilds nicht verwundert. Zuletzt bewegte sich die Aktie in einer Range zwischen ca. 19,845 EUR und ca. 18 EUR seitwärts, wobei man auf der Unterseite auch auf große Unterstützungen wie den EMA 200 zählen konnte. Genau diese Unterstützungen werden jetzt jedoch nach unten durchbrochen.

Richten wir den Blick nach vorne, ist für die Käufer in der BYD-Aktie noch nicht alles verloren, aber es wird eng. Es wäre unheimlich wichtig, den Supportbereich um 18,11 EUR wieder zurück zur oberen. Anschließend sollte der Widerstandsbereich um 20 EUR, der jetzt nun auch noch durch den EMA 50 verstärkt wird, unter Druck gesetzt werden. Aber erst wenn auch der Ausbruch nach oben gelingt, kann von einer neuen Kaufwelle ausgegangen werden. Diese hat im Idealfall sogar ein neues Allzeithoch als Ziel.

Soweit zur Hoffnung der Anleger. Fakt ist momentan aber genau das Gegenteil, denn der Unterstützungsbereich um 18 EUR wird heute bärisch gebrochen. Die Bullen stehen also mit dem Rücken zur Wand, wollen sie ein bärisches Signal per Tagesschlusskurs verhindern. Sollte dies nicht gelingen, droht ein Rückfall unter die Unterstützungszone bis hin zu 16,88 EUR und das könnte zu weiteren Kursverlusten in Richtung 14,60-14 EUR führen.

Aufgrund der jüngsten Entwicklung wird von der ursprünglich leicht bullischen Prognose Abstand genommen. Die Aktie ist es maximal neutral, tendenziell sogar leicht bärisch.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

BYD Co. Ltd.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)