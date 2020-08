Cabot Oil & Gas zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Energiekonzern Cabot Oil & Gas Corporation (ISIN: US1270971039, NYSE: COG) wird an diesem Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 10 US-Cents je Anteilsschein ausschütten (Record date war der 13. August 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beim aktuellen Börsenkurs von 18,68 US-Dollar (Stand: 26. August 2020) bei 2,14 Prozent.

Die Cabot Oil & Gas Corporation hat ihren Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas, und ist in der Öl- und Gasproduktion tätig. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz in Höhe von 332,35 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 534,18 Mio. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 30,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 181,01 Mio. US-Dollar), wie am 30. Juli 2020 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 7,29 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de