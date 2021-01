Call auf Volkswagen: 58 Prozent Chance

Noch sind die gröbsten Hindernisse, die Volkswagen plagen, nicht bewältigt. Aktuell lassen sich 2 Fronten erkennen. So ist zum einen ein coronabedingter Shutdown zumindest in gewissen Regionen in Europa und in den USA nicht vom Tisch, nachdem die Neuinfektionen beispielsweise in Deutschland trotz Lockdown light auf einem relativ hohen Niveau verharren. Zum anderen leidet die Autoindustrie an einem globalen Engpass an Mikrochips. Die auf Autochips spezialisierten Unternehmen Infineon und NXP lassen zum Großteil beim weltweit größten Auftragsfertiger TSMC in Taiwan produzieren, der aktuell seinen wichtigsten Abnehmer Apple bevorzugt. Beide Hindernisse sollten bis Mitte Q2 2021 überwunden werden und den Autoausstoß normalisieren. Eventuell könnte Volkswagen dann von einer Welle an Bestellungen profitieren, indem der Markt aufgeschobene Käufe nachholt. In China kann Volkswagen ein ähnliches Szenario schon beobachten.

Zum Chart

Der Volkswagen-Chart sieht sehr stark aus, nachdem die obere Begrenzung des mittlerweile 7 Monate andauernden Seitwärtsmarkt in den letzten zwei Handelstagen bei 155 Euro signifikant nach oben hin durchbrochen wurde. Hier reagieren die Marktteilnehmer auf die guten Auslieferungszahlen in China, die darüber hinaus noch durch den Chipmangel eingebremst werden. Laut Prognose sind wieder ordentliche Gewinnzuwächse geplant und so sollte das erwartete KGV für das Jahr 2023 bei 4,47 liegen. Zum Vergleich erreicht das KGV für dieselbe Periode bei Tesla 147. Langfristig sollten sich diese Zahlen ein wenig annähern. Höchstwahrscheinlich ist in der Tendenz ein Kursrückgang bzw. eine Stagnation auf Seiten von Tesla und ein Kursanstieg bei Volkswagen. Bei eventuellen Kursverlusten ist das Papier mit den Unterstützungen bei 154,92 Euro und 141,39 Euro gut aufgestellt. Als Kursziel für die nächsten Monate sollte das Niveau bei 185,66 Euro dienen.

Volkswagen (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 173,12 // 185,66 Euro Unterstützungen: 154,92 // 141,39 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Volkswagen -Aktie bis auf 185,66 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KA1GTV) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 38 % und dem Ziel bei 185,66 Euro (3,70 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 21.04.2021 eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 143,60 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 52 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,12 zu 1, wenn bei 143,60 Euro (1,13 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA1GTV Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,32 - 2,34 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 155,00 Euro Basiswert: Volkswagen VZ. akt. Kurs Basiswert: 161,66 Euro Laufzeit: 15.12.2021 Kursziel: 3,70 Euro Omega: 4,17 Kurschance: + 58 Prozent Quelle: Citigroup

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.