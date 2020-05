CANCOM - Allzeithoch in Sichtweite

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 55,300 € (XETRA)

Die Aktie des Cloud-Spezialisten markierte im September 2019 ein Allzeithoch bei 56,60 EUR. Am 05. Februar 2020 kam es zu einem Ausbruchsversuch über dieses Hoch. Damals kam es zwar zu einem neuen Allzeithoch bei 57,10 EUR, aber ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 56,60 EUR gelang nicht. Anschließend kam es zu einem massiven Abverkauf auf 31,20 EUR.

Seit diesem Tief vom 16. März 2020 hat sich die Aktie sehr gut entwickelt. Am 12. Mai erreichte sie wieder das Hoch bei 56,60 EUR. Dieses Hoch stellte sich zunächst als zu hohe Hürde heraus. In den letzten Tagen konsolidierte die Aktie unterhalb dieser wichtigen Marke bei 56,60 EUR. Dabei fiel sie im Tief auf 50,75 EUR zurück. Zuletzt erholte sich der Wert von diesem Rücksetzer wieder und notiert nun wieder nahe an dieser wichtigen Marke.

Bietet sich jetzt ein Einstieg an?

Die Chancen auf einen Ausbruch über 56,60 EUR und eine weiterführende Rally stehen aktuell gar nicht schlecht. Ein Anstieg bis knapp 70 EUR wäre dann möglich. Idealerweise konsolidiert die Aktie aber vor dem Ausbruch noch etwas auf hohem Niveau seitwärts. Es wäre dabei völlig unproblematisch, wenn sie den Aufwärtstrend seit März seitwärts verlassen würde. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskurbasis unter 50,75 EUR kommen, würden die Chancen auf einen Ausbruch deutlich sinken.

