CANCOM - Kommt mit den Zahlen das Aufwärtsmomentum zurück?

SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 60,760 € (XETRA)

IT-Dienstleister Cancom hat seine Zahlen für die abgelaufenen neun Monate präsentiert und 260,9 Mio. EUR als Ergebnis ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 41,5 Mio EUR. Zusätzlich wirkt sich der Verkauf der Tochter Cancom Ltd in Großbritannien positiv auf das Ergebnis aus. Die erhöhte Jahresprognose wurde zudem auch noch einmal bekräftigt.

Der Aktie kann dies nach einem verhaltenen Start etwas auf die Sprünge helfen. Kurzfristig bleibt der Wert aber in einer minimalen, keilförmigen Korrektur, nachdem die Cancom-Aktie im Vorfeld der Zahlen bereits massiv gestiegen war. Die mittelfristigen Kaufsignale, die sich aus dem Bruch der Hürden bei 57,66 EUR und dem Anstieg über das bisherige Allzeithoch bei 59,05 EUR ergeben sind weiter intakt.

Schon ein Anstieg über 62,00 EUR könnte jetzt diesen Aufwärtstrend reaktivieren und das Mitglied des Guidants PROmax Investmentdepots an das nächsthöhere Kursziel bei 64,95 EUR katapultieren. Dort wäre entsprechend mit dem Beginn einer größeren Korrektur zu rechnen. Sollte die Marke aber ebenfalls überwunden werden, läge das nächste Zielniveau bei 67,50 EUR.

Auf der Unterseite stützen das besagte frühere Rekordhoch und der Support bei 57,68 EUR. Dort dürften etwaige Korrekturen wieder auf Käufer treffen und die Rally fortgesetzt werden. Erst unter 57,66 EUR wäre dann mit einer deutlicheren Gegenbewegung zu rechnen, die bis 55,28 und 53,42 EUR führen kann.

CANCOM Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)