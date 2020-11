Cancom: Nächster Versuch gestartet

Noch im Sommer markierte Cancom bei 59,05 Euro seinen diesjährigen Höhepunkt, dieser lag sogar über den Kursniveaus aus Anfang Februar. Seit Juni musste Cancom aber Verluste einstecken und setzte auf seinen langfristigen Abwärtstrend um 32,98 Euro erneut zurück. Ausgerechnet diese Stelle sorgte für eine dynamische Trendumkehr und Anstieg über den EMA 50 direkt an einen kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Juni dieses Jahres. Doch für weitere Gewinnchancen muss erst die Hürde zwischen dem aktuellen Kursniveau und dem EMA 200 gemeistert werden. Die Chancen auf eine weitere Kaufwelle stehen nach technischen Maßstäben jedoch sehr gut, vielleicht setzt zuvor noch ein Pullback auf der Unterseite ein und erlaubt es auf einem tieferen Kursniveau in eine Long-Position einzusteigen.

Drei Wellen wird’s brauchen

Im Bereich von 44,00 Euro scheint ein größerer Widerstand zu liegen, Rücksetzer zurück auf den EMA 50 bei 42,15 Euro kämen daher nicht überraschend. Dieses Niveau würde eine erste mögliche Einstiegsstelle für ein Long-Investment darstellen, Ziele sind am EMA 200 bei 45,87 Euro zu suchen. Aber erst ein nachhaltiger Anstieg mindestens über 47,30 Euro dürfte weiteres Aufwärtspotenzial an 52,00 Euro und somit die Augustzwischenhochs freisetzen. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3KCG könnten Investoren somit eine Rendite von bis zu 85 Prozent erzielen. Unter dem EMA 50 drohen allerdings Abschläge auf rund 40,00 Euro. Dies wäre der zweite potenzielle Einstiegspunkt für eine Long-Position. Aber erst darunter dürften sich nachhaltige Verkaufssignale ergeben.

Cancom (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 44,18 // 43,70 // 45,87 // 46,58 // 47,26 // 38,30 Euro Unterstützungen: 43,20 // 45,16 // 41,60 // 40,50 // 40,00 // 38,88 Euro

Fazit

Sobald Cancom mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt zulegt, steigen die Chancen auf eine Rallyefortsetzung in Richtung 52,00 Euro spürbar an, hierauf kann dann entsprechend eine Long-Position beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3KCG aufgebaut werden. Ganz risikolos ist dieses Vorhaben nicht, ein Stopp sollte aufgrund der hohen Vola noch ein gutes Stück weit weg angesetzt werden, ein Niveau unterhalb des EMA 50 scheint hierbei sinnvoll. Das Ziel im vorgestellten Zertifikat wurden bei 1,23 Euro errechnet, die Verlustbegrenzung erfordert dagegen einen möglichen Ausstiegskurs von 0,24 Euro im vorgestellten Schein.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA3KCG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,62 - 0,64 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 38,00 Euro Basiswert: Cancom KO-Schwelle: 38,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,44 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,23 Euro Hebel: 7,2 Kurschance: + 85 Prozent Börse Frankfurt

