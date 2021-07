Cardano Kurs Prognose – Sehen wir bald einen erneuten Abstieg auf $1?

In unserer letzten Cardano Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, dass der Cardano Kurs wahrscheinlich erneut an die $2 Marke ansteigen könnte, jedoch hat der Kurs daraufhin die Unterstützung bei +/- $1,4854 gebrochen und ist weiter abgestiegen. Daraufhin konnte der Cardano Kurs bis zur $1 Marke herunterfallen. Nun konnte der Kurs sich an der Unterstützung (bei der $1 Marke) finden und sich stabilisieren. Jedoch ist der Kurs nun an einen Widerstand angelangt. Wir...

