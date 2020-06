CARE.COM ERNENNT BEN STAHL ZUM MANAGING DIRECTOR VON CARE.COM INTERNATIONAL

Care.com, die weltweit führende Plattform für die Suche und Koordination hochwertiger familienunterstützender Betreuungsleistungen, gab heute die Ernennung von Ben Stahl zum Geschäftsführer von Care.com International bekannt. Care.com International umfasst einen Großteil Westeuropas sowie Großbritannien, Kanada und Australien. Herr Stahl wird im Berliner Büro des Unternehmens tätig sein und an den CEO von Care.com, Tim Allen, berichten.

Hierzu sagte Tim Allen bei der Bekanntgabe: "Ich freue mich, Ben im Team von Care.com willkommen zu heißen, nachdem ich zuvor mit ihm bei IAC zusammengearbeitet habe. Seine Erfahrung und sein Hintergrund in den Bereichen Produktinnovation und der Entwicklung von Plattformen, die ein globales Publikum bedienen, werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Dienstleistungen in internationalen Märkten weiter ausbauen und verbessern.“

Herr Stahl hat zuvor zwei Jahre bei SoundCloud in Berlin verbracht, wo er zuletzt als Vice President of Engineering for Creator tätig war. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Produktentwicklung beteiligt, wobei er das Team leitete und erheblich vergrößerte. Zuvor war er Teil des Engineering-Teams bei Vimeo, wo er während seiner dreijährigen Tätigkeit eine Vielzahl von Positionen innehatte, unter anderem als Director of Engineering. Zu Beginn seiner Karriere war Ben Mitbegründer des App-Inkubators Buster Labs und von Youshoot (jetzt respondent.io), einer softwarebasierten Marktforschungsplattform. Er machte seinen Bachelor-Abschluss am Connecticut College.

Ben Stahl: "Für die meisten Familien ist Betreuung heute ein zentrales Thema. Denn Betreuung für seine Liebsten zu finden, ist eine immense Verantwortung, ebenso wie Betreuung zu leisten. Man bekommt nicht häufig die Möglichkeit, Millionen Menschenleben positiv zu beeinflussen. Daher macht es mich umso glücklicher, mich Care.com anzuschließen, um genau das zu tun.“

Über Care.com

Care.com ist die weltweit führende Plattform für die Suche und Koordination hochwertiger familienunterstützender Betreuungsleistungen, verfügbar in mehr als 20 Ländern. Care.com wurde entwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen heutiger Familien und Betreuer gerecht zu werden. Seit 2007 verlassen sich Familien auf die branchenführenden Angebote von Care.com - von der Kinder- und Seniorenbetreuung über die Haustierpflege bis hin zur Hilfe in Haus und Garten. Care.com ist ein IAC-Unternehmen (NASDAQ:IAC).

Dirk Kasten

dirk.kasten@care.com