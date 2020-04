CARNIVAL - Explosiver Rallyschub

Carnival Corp. - WKN: 120100 - ISIN: PA1436583006 - Kurs: 16,690 $ (NYSE)

Der blaue Prognosepfeil (gen Norden) der jüngsten Betrachtung ("CARNIVAL - Mit möglichem Doppelboden") zu den Anteilsscheinen des Kreuzfahrtunternehmens war goldrichtig, allerdings gab es zuvor kaum größere Korrekturbewegungen in der Aktie seit der Betrachtung. Vielmehr tendierte der Wert mehrere Tage seitwärts ohne größere Impulse. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Explosiver Rallyschub

Nach der Auflösung der Dreieckskonsolidierung der vergangenen Wochen gen Norden legte die Aktie in den letzten Tagen über 30 % an Wert zu und zog dynamisch an. Kurzfristig hat die Aktie aus technischer Sicht noch weiter "Luft" auf der Oberseite in den Bereich des EMA50 im Tageschart.

Hier wäre dann allerdings erst einmal wieder mit Gegenwehr der Bären zu rechnen. So rosig ist die Situation der Kreuzfahrtbranche ja aktuell doch (noch) nicht wieder. Eventuell bietet sich am EMA50 dann sogar ein mittelfristiger Short-Einstieg an - die Aktie bleibt auf der Trading-Watchlist.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)