CATERPILLAR - Ist das eine Chance für die Bullen?

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 149,150 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie markierte im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 173,24 USD. Anschließend kam es zu einer größeren Korrekturbewegung. Die Aktie setzte auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung Januar 2016 bei 86,55 USD zurück. Dort drehte der Wert im März 2020 wieder nach oben.

Anfang September gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2020. Nach einem Hoch bei 156,25 USD kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Diese Gewinnmitnahmen führten zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend, der aktuell bei ca. 142,56 USD verläuft. An diesem Trend drehte die Aktie in der letzten Woche leicht nach oben und zieht auch in dieser Woche leicht an.

Käufer haben Vorteile

Das Chartbild der Caterpillar-Aktie macht einen bullischen Eindruck. In den nächsten Wochen könnte es zu weiteren Kursgewinnen in Richtung des Allzeithochs bei 173,24 USD kommen. Sollte der Wert allerdings unter 142,44 USD abfallen, könnte es zunächst zu einem Test des EMA 50 (Wochenbasis) bei aktuell 133,05 USD kommen.

Caterpillar -Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)