Catharina Modahl Nilsson wird CTO bei der TRATON GROUP

München, 5. November 2021 -Mit Wirkung ab 1. Januar 2022 wechselt Catharina Modahl Nilsson (58) zurück zu TRATON und wird Chief Technical Officer (CTO). Sie folgt damit auf Michael Grahe, der in den Vorstand von Navistar berufen wurde, um den Bereich Operations zu verantworten.

Der neue CEO von TRATON, Christian Levin, erklärt: „Ich freue mich sehr, dass Catharina Modahl Nilsson zur TRATON GROUP zurückkehrt. Ihr fundiertes technisches Wissen und ihr kooperativer Führungsstil werden sehr hilfreich sein bei der Transformation unseres Geschäfts in neue Technologiebereiche. Die Modularisierung und Skalierbarkeit unserer Produkte und Lösungen sind essentiell für profitables Wachstum der gesamten Gruppe.“

Catharina Modahl Nilsson sagt: „Wir werden uns jetzt verstärkt auf die Synergien zwischen den starken Marken der TRATON GROUP konzentrieren, die dem gesamten Unternehmen einen Mehrwert bringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und gemeinsame Erfolge." Zuletzt war Catharina Modahl Nilsson als „Excecutive Vice President für R&D“ in der schwedischen Firma Permobil tätig. Sie verfügt über umfassende Kenntnisse in der Automobilindustrie. Nach fast 23 Jahren bei Scania und dreieinhalb Jahren als „Head of Chassis, Cab, Bus and Complete Vehicle“ bei der TRATON GROUP kehrt sie zum Jahreswechsel als CTO zurück zum Unternehmen.

