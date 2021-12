CDU-Führung wünscht neuer Regierung eine 'glückliche Hand'

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat der künftigen Ampel-Regierung eine "glückliche Hand" gewünscht. "Wir werden diese Koalition an ihren Taten messen. Ankündigungen sind ja genügend gemacht", sagte er nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums am Montag in Berlin. Die Union werde die Regierungspolitik im Bundestag als Opposition konstruktiv und kritisch begleiten.

Zu den von der SPD vorgestellten Kabinettsmitgliedern sagte Ziemiak: "Das sind alles gestandene Persönlichkeiten." Die CDU vergebe wenig Vorschusslorbeeren. "Aber es gibt auch keinen Grund zu voreiliger Kritik." Dass der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden soll, nannte Ziemiak eine "kluge Wahl"./sk/DP/eas