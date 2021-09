CDW - Sind das Kaufkurse?

CDW Corporation ist ein Anbieter von Multi Brand-Technologielösungen für die Bereiche Wirtschaft, Regierung, Bildung und Gesundheitswesen in den USA, Großbritannien und Kanada.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt ist das Tief aus dem Februar 2014 bei 23,01 USD. Diese Bewegung wird von einer Trendlinie über die Hochpunkte aus dem November 2015 und Februar 2019 auf der Oberseite begrenzt. Diese Trendlinie verläuft in dieser Woche bei 233,13 USD.

Im März 2020 fiel der Wert auf ein Tief bei 73,40 USD zurück. Seitdem hat sich eine Art Treppenchart entwickelt. Dabei zieht eine Aktie eine Weile an, bricht auf ein neues Hoch aus, setzt auf das alte zurück und zieht dann wieder auf ein neues Hoch an usw. Die Rücksetzer können dabei teilweise sehr lange dauern und quälend lange Seitwärtsbewegungen beinhalten.

Am 03. September markierte die Aktie das aktuelle Allzeithoch bei 203,82 USD. In den letzten Tagen setzte der Wert auf das letzte Zwischenhoch bei 184,58 USD zurück. Dort fängt er sich in dieser Woche wieder.

Jetzt wieder einsteigen?

Die Stabilisierung kann sich noch einige Tage und Wochen hinziehen. Eine Art Zwang zu einer längeren Stabilisierungsphase besteht aber nicht. Die Aktie könnte im Bereich des letzten Zwischenhochs bei 203,82 USD wieder nach oben drehen. Ein rechnerisches Ziel liegt bei 232,99 USD. Dieses liegt sehr nahe an der oberen Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung. Sollte der Wert aber stabil unter 203,82 USD abfalle, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung 162,73 USD oder sogar 160,09 USD wären dann möglich.

Zusätzlich lesenswert:

LANXESS - Aktie hat noch eine minimale Chance

COCA COLA - Aktie am Scheideweg angekommen

DEXCOM - Das ist richtig stark

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

CDW Corp.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)