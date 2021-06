CECONOMY - Die Bullen werden abgestraft

CECONOMY AG - WKN: 725750 - ISIN: DE0007257503 - Kurs: 4,198 € (XETRA)

Das im Bereich Consumer Electronics tätige Handelsunternehmen (Media Markt + Saturn) gab am Freitag bekannt, eine nicht nachrangige unbesicherte fünfjährige Anleihe in Höhe von 500 Mio EUR begeben zu wollen. Die Anleihe läuft bis Juni 2026 und die Verzinsung liegt bei 1,75 % per annum. Die Aktie des Unternehmens kam nach der Nachricht weiter unter Druck und setzte den schwachen Trend der Vortage weiter fort.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Ausgehend vom 2020er Jahrestief knapp unterhalb der 1,70 EUR-Marke konnte sich der Aktienkurs bis Januar mehr als verdreifachen. Seitdem dominiert eine Abwärtstrendlinie im Tageschart das Bild. Der Ausbruch über eben diese Abwärtstrendlinie im Tageschart Anfang Juni entpuppte sich zügig als Bullenfalle.

In der anschließenden Verkaufswelle bot auch der EMA200 nur kurzzeitig Halt, im Vergleich zum Monatshoch hat der Titel bereits schon wieder knapp 20 % an Wert verloren. Der Weg des geringsten Widerstands ist hier zwar kurz- und mittelfristig weiter südwärts, nach dem heftigen Abverkauf der vergangenen Tage ist hier allerdings zunächst mit Erholungsversuchen der Käuferseite zu rechnen.

So lange diese allerdings nicht über 4,66 EUR hinausgehen (Tagesschlusskurs), behalten vorerst die Bären das Heft in der Hand aus charttechnischer Sicht. Kaufsignale entstehen ohnehin erst wieder oberhalb des Junihochs.

Fazit: Seit dem Fehlausbruch Anfang Juni haben die Bären das Zepter in der Hand. Neue Verkaufsgelegenheiten mit attraktivem CRV würde sich bei einer Zwischenerholung in den Bereich 4,45 bis 4,65 EUR ergeben mit Absicherung über dem Junihoch, der Weg des geringsten Widerstands ist vorerst weiter südwärts.

Ceconomy Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)