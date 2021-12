CES 2022: Die haptische VR-Weste Skinetic entführt Sie in das Metaversum

Die weltgrößte Fachmesse für Innovation ist wieder da! Die Ausgabe 2022 der Consumer Electronics Show (CES) wird vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfinden. Unter den dort vorgestellten Innovationen verspricht die haptische Weste Skinetic von Actronika eine Sensation zu werden. Skinetic vermittelt den Benutzern eine neue Generation von immersiver virtueller Realität (VR), denn jetzt können sie bei jeder Interaktion in der virtuellen Welt lebensechte Sinneseindrücke wahrnehmen.

Skinetic is a haptic vest that creates extremely realistic tactile sensations during VR experiences. The user can feel each and every interaction within the virtual environment just as in reality. (Photo: Business Wire)

Die virtuelle Realität hat sich in den letzten Jahren dank der Verbesserung der VR-Headsets enorm weiterentwickelt. Das Erlebnis kann aber nicht wirklich immersiv sein, denn wir können mit den Headsets zwar sehen und hören, aber nichts berühren. Daher müssen haptische Technologien entwickelt werden, um Berührungen in virtuelle Erfahrungen einzubeziehen.

“Einige Marktteilnehmer beginnen bereits damit, den Tastsinn in die VR zu integrieren. Allerdings sind die taktilen Wahrnehmungen noch sehr dürftig. Wir haben deshalb beschlossen, diese Technologie von Schwarz-Weiß auf Farbe umzustellen!”erläutert Gilles Meyer, CEO von Actronika.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Haptik (Lehre des Tastsinns) hat Actronika ein Gerät entwickelt, mit dem man reale Empfindungen fühlen kann, um einzigartige virtuelle Erlebnisse zu schaffen: die Skinetic-Weste. Vom Gaming bis zum Training ermöglicht sie ein ganzheitliches Erlebnis: Der Benutzer kann jeden Regentropfen in einem Sturm spüren, den Wind, wenn er am Rand einer Klippe steht, oder sogar den Einschlag von Kugeln in einem Kriegsspiel.

Eine innovative haptische Technologie für ein Höchstmaß an Immersion

Die Skinetic-Weste hebt sich von anderen Anbietern durch den Realismus und die Vielfalt der Sinneseindrücke ab, die sie bietet. In die Weste sind 20 patentierte vibrotaktile Tauchspulenmotoren integriert. Diese erzeugen ein breites Spektrum an Vibrationen, das 100 % der menschlichen vibrotaktilen Wahrnehmung abdeckt.

Für die Abbildung der taktilen Feedback-Punkte in der Weste untersuchte Actronika die unterschiedlichen Empfindlichkeiten des menschlichen Körpers, um die Wahrnehmung und Intensität der Empfindungen durch den Benutzer zu optimieren.

Skinetic wird ab dem 22. März 2022 im Rahmen einer einmonatigen Kickstarter-Kampagne vorbestellbar sein.

Probieren Sie die Skinetic-Weste während der CES am Stand 60407 (Eureka Park) aus!

Über Actronika:

Actronika ist ein Startup, das sich auf Haptik spezialisiert hat und den Tastsinn in den Produkten seiner Kunden nachbildet. Die Arbeit des Unternehmens basiert auf über 30 Jahren Forschung seines Mitgründers Vincent Hayward, Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften, der Pionierarbeit auf dem Gebiet der Haptik geleistet hat.

