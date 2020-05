Cesar Cernuda wird Präsident von NetApp

Microsoft-Veteran soll Vermarktungsstrategie und deren Umsetzung bei NetApp leiten

NetApp (NASDAQ:NTAP), der Marktführer im Bereich Clouddatendienste, hat heute die Ernennung von Cesar Cernuda zum Präsidenten bekannt gegeben, der ab Juli direkt dem NetApp-CEO George Kurian unterstehen wird. Cernuda wird unsere globalen Vermarktungsaktivitäten inklusive Vertrieb, Marketing, Services und Support leiten. Er kommt von Microsoft zu NetApp, wo er Präsident von Microsoft Lateinamerika und Corporate Vice President der Microsoft Corporation war. Er bringt umfassende Erfahrung in führenden Rollen bei der Transformation von Unternehmen mit, wobei er vielseitige und äußerst leistungsfähige Teams aufgebaut und erfolgreiche Cloudtätigkeiten geleitet hat. In seiner Funktion als Präsident wird Cernuda die Vermarktungsstrategie und -organisation von NetApp® beständig weiterentwickeln, um das Wachstum durch die Transformation unseres Ansatzes bei der Veränderung der Kundenlandschaft zu beschleunigen und neue Wachstumschancen zu ergreifen, insbesondere in der Cloud.

Durch die heutigen Technologien und das schnelle Tempo der digitalen Innovation sind für Unternehmen neue Gelegenheiten entstanden, mit ihren Kunden in Dialog zu treten und sie zu betreuen. Um diese Gelegenheiten zu ergreifen, sollen die Marketing-, Vertriebs-, Service- und Supportorganisationen von NetApp unter Cernudas Leitung miteinander verbunden werden, sodass eine integrierte, global tätige Vermarktungsorganisation geschaffen werden kann. Cernudas Erfahrung mit der Leitung globaler Unternehmensverkäufe und der Transformation von Unternehmen wird es ihm ermöglichen, für genauere Abstimmung zwischen den Teams zu sorgen, sodass NetApp schnell neue Wachstumschancen bei Unternehmensspeichersystemen und Clouddatendiensten ergreifen kann.

„Wir versuchen, unsere Strategie für Cloud und Software schneller auf den Weg zu bringen, und Cesar Cernudas Erfahrung mit der erfolgreichen Transformation großer, global tätiger Organisationen wird dabei die Position von NetApp als eines der führenden Unternehmen im Bereich Clouddatendienste stärken und den Wert für unsere Aktionäre erhöhen“, sagte CEO George Kurian. „Ich bin froh, eine Führungskraft von solchem Format bei uns begrüßen zu dürfen. Ich freue mich darauf, dass er seine Leidenschaft für starke Ergebnisse, sein Engagement beim Aufbau vielseitiger, äußerst leistungsfähiger Teams und seine Erfahrung mit der Geschäftstransformation in das Team einbringen wird, während wir unsere Vermarktungsstrategie beständig weiterentwickeln, um der im Wandel befindlichen Kundenlandschaft gerecht zu werden.“

„Ich bin davon überzeugt, dass NetApp zu einem zentralen Partner für die Datenstrategie jedes Unternehmens werden wird, und ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein“, sagte Cernuda. „In den letzten Jahren haben die wichtigsten Anbieter öffentlicher Hyperscale-Clouds auf die NetApp-Technologie als Unterstützung für ihre Kundenangebote gesetzt, und ich bin davon überzeugt, dass dies eines der besten Beispiele dafür ist, wie sich NetApp verändert und zu einem Cloud-first-Unternehmen wird. Ich bin begeistert von der Gelegenheit, Kunden und Partnern auf der ganzen Welt zu helfen und sie dabei zu unterstützen, eines ihrer wichtigsten Guthaben zu verwalten und zu schützen – ihre Daten.“

Über Cesar Cernuda

Bevor er zu NetApp kam, war Cernuda Präsident von Microsoft Lateinamerika und Corporate Vice President der Microsoft Corporation. In dieser Eigenschaft war er zuständig für alle Produkte, Services und Supportangebote von Microsoft in ganz Lateinamerika und für die Beschleunigung der Transformation des Unternehmens für das Mobilfunk- und Cloud-Zeitalter.

Zuvor war Cernuda Präsident von Microsoft im asiatisch-pazifischen Raum. Hier hatte er die leitende Rolle bei den Unternehmens- und Verbraucherprodukten und entsprechenden Service- und Supportangeboten des Unternehmens inne. Er fungierte außerdem als weltweiter Vorstand für Vertrieb und Außendienst von Microsoft Business Solutions. Er leitete die ERP- und CRM-Vermarktungstätigkeiten von Microsoft weltweit. Davor war er Vorstand von Microsoft Business Solutions International. Hier war er zuständig für Vertrieb, Presales, Distribution, Marketing, Produkte, Support und Services.

Cernuda hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft und Marketing von der ESIC-Universität in Spanien und hat ein Managemententwicklungsprogramm (Management Development Program, PDD) von der IESE Business School an der Universität Navarra in Spanien abgeschlossen. 2012 schloss er das von der Harvard Business School angebotene Programm „Leadership for Senior Executives“ (Mitarbeiterführung für leitende Führungskräfte) ab. Cernuda ist ein unabhängiges Vorstandsmitglied von GESTAMP, einem multinationalen Konzern, der sich auf die Planung, Entwicklung und Herstellung hoch technisierter Metallteile für die Automobilindustrie spezialisiert hat.

Über NetApp

