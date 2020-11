Cheetah Digital stellt Personalisierungslösung der nächsten Generation auf der Signals 2020 vor

Cheetah Personalization transformiert die Art und Weise, wie Marketingfachleute mit Verbrauchern interagieren - von einer einfachen Personalisierung bis hin zu einer vollumfänglichen Verlaufsorchestrierung.

Cheetah Digital, ein kanalübergreifender Anbieter von Kundenbindungslösungen für den modernen Vermarkter, stellte heute auf der Signals 2020 Cheetah Personalization vor. Diese Personalisierungslösung der nächsten Generation ist das jüngste Mitglied der Cheetah Customer Engagement Suite, die die Komponenten Cheetah Engagement Data Platform, Experiences, Messaging und Loyalty umfasst. Cheetah Personalization hilft Marketingfachleuten bei der Orchestrierung von Interaktionen über alle Kanäle und Berührungspunkte in Echtzeit.

Um sich in der heutigen von Signalen überschwemmten Welt behaupten zu können, müssen Marketingfachleute auf der gesamten sogenannten Customer-Journey relevante und personalisierte Inhalte bereitstellen. 91 Prozent der Kunden kaufen lieber bei Marken ein, die sie wiedererkennen, sich erinnern und relevante Angebote und Empfehlungen abgeben. Darüber hinaus können Echtzeit-Angebote und -Inhalte 10 Mal so wirkungsvoll sein, wie herkömmliche Streu-Marketing-Kampagnen.

„Personalisierung ist ein inhärenter Aspekt der gesamten Tätigkeitsstruktur eines Vermarkters. Aber als Strategie, Technologie und Markt bietet sich die Personalisierung zur Neuerfindung an“, erklärte Sameer Kazi, CEO von Cheetah Digital. „Wir wollten eine Technologie-Blaupause für Marken schaffen, mit der sie die Personalisierung erfolgreich durchführen können. Mit Cheetah Digital ist die nächste Generation der Personalisierung eingetroffen. Dies ist der richtige Weg für Vermarkter, die ihre Ziele hinsichtlich Personalisierung und letztendlich Geschäftserfolg erreichen möchten.“

Unternehmen brauchen Technologie, um alle Aspekte der Personalisierung von den Daten bis zum Vertrieb aufeinander abzustimmen und so das volle Potenzial der Personalisierung auszuschöpfen. Cookies und Daten von Dritten sind keine zukunftsfähigen Optionen für Marketingfachleute mehr, denn aus erster Hand und ohne Beteiligte gewonnene Daten bilden den Kern der Personalisierung der nächsten Generation.

Cheetah Personalization nutzt Analysen und maschinelles Lernen, um jeden einzelnen Kunden auf individueller Basis zu beurteilen und die jeweils richtigen Inhalte, Angebote, Kanäle und Sequenzen für eine erfolgreiche Interaktion daraus abzuleiten. Die neue Lösung beinhaltet die Bereitstellung des nächstbesten Kundenerlebnisses, der nächstbesten Customer-Journey und der nächstbesten Angebote. Diese Fähigkeiten werden durch drei Hauptangebote ermöglicht:



Cheetah Real-Time Personalization: Personalisierung in Echtzeit ermöglicht das Kundenengagement in Echtzeit mit gezielten Erlebnissen durch Erfassen von Streaming-Daten im Internet und auf dem Mobilgerät.



Cheetah Journey Designer: Der Weggestalter versetzt Vermarkter in die Lage, eine aus mehreren Schritten und Phasen bestehende Customer-Journey im gewünschten Umfang aufzubauen, zu managen und zu optimieren.



Cheetah Intelligent Offers: Intelligente Angebote wenden Marketing-Erkenntnisse und maschinelles Lernen an, um Erlebnisse zu optimieren und das nächstbeste Angebot und die nächstbeste Maßnahme zu generieren.



„Personalisierung ist eines der erfolgskritischsten Themen für unsere Kunden und unsere Firma“, so Bill Ingram, Chief Product Officer bei Cheetah Digital. „Hierbei geht es nicht um Rätselraten, Cookies oder Daten von Drittparteien. Bei der nächsten Generation der Personalisierung geht es darum, den Kunden genau in diesem „Augenblick“ einen Wertvorschlag zu unterbreiten, wenn sie sich in Ihrer Mobil-App, auf Ihrer Website oder in Ihrem Laden befinden, wo Sie ihnen etwas geben können, das Vertrauen und Verbundenheit mit der Marke schafft. Mit der Datengrundlage der Engagement Data Platform sind wir bestens gerüstet, eine erstklassige Personalisierungslösung der nächsten Generation bereitzustellen.“

„Wir erhielten die Aufgabe, unsere Daten angesichts einer sich rapide ändernden Welt für eine wirksamere Personalisierung im Interesse unserer Gäste besser zu nutzen“, sagte Katie Rhine, Corporate Marketing Manager bei SeaWorld. „Mit der Lösung von Cheetah Digital waren wir in der Lage, ohne menschliche Beteiligung erfasste E-Mail-Daten zu nutzen und unseren Gästen ein relevanteres und persönlicher gestaltetes Erlebnis zu bieten. Jetzt können wir die Erlebnisse in großem Umfang personalisieren und an all unseren Standorten treue Kunden anwerben.“

Unlängst erhielt Cheetah Digital auch eine Auszeichnung im Rahmen der MarTech Breakthrough Awards mit der Prämierung der Best Enterprise CRM Solution. Weitere Informationen über diese Updates und die neue Lösung Cheetah Personalization erhalten Sie unter cheetahdigital.com/solutions/cheetah-personalization.

Über Cheetah Digital

Cheetah Digital ist ein kanalübergreifender Anbieter von Kundenbindungslösungen für den modernen Vermarkter. Mit der Cheetah Digital Customer Engagement Suite können Marketer personalisierte Erlebnisse, kanalübergreifende Messaging- und Loyalitätsstrategien erstellen, die auf einer Engagement-Datenplattform basieren, die skaliert werden kann, um den sich ändernden Anforderungen der heutigen Verbraucher gerecht zu werden. Viele der weltweit besten Marken, darunter Hilton, Neiman Marcus, Walgreens und Williams-Sonoma, vertrauen auf Cheetah Digital, um den Umsatz zu steigern, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen und während des gesamten Kundenlebenszyklus einen einzigartigen Wertaustausch zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cheetahdigital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

