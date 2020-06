Chefwechsel bei Hugo Boss, Henkel mit virtueller Hauptversammlung

Die Kauflaune an den großen internationalen Börsen hält an. Beim Modekonzern Hugo Boss tut sich was in der Chefetage. Außerdem findet die Hauptversammlung von Henkel statt.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A1PHFF7, DE0006048432, DE0008467416, DE0008469008, US2605661048,