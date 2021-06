Chemed zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Dienstleister Chemed Corporation (ISIN: US16359R1032, NYSE: CHE) schüttet am heutigen Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,34 US-Dollar an seine Investoren aus. Record day war der 27. Mai 2021. Dies ist die 200. Quartalsdividende in Folge.

Die Gesamtauszahlung beträgt 1,36 US-Dollar auf das Jahr hochgerechnet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 471,07 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,29 Prozent. Zu Chemed mit Sitz in Cincinnati, Ohio, gehören die beiden Tochterfirmen VITAS Healthcare Corporation und Roto-Rooter. VITAS ist ein Betreiber von Hospiz-Zentren und Roto-Rooter ist nach Firmenangaben der größte Anbieter von Klempner-Dienstleistungen in Nordamerika. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete Chemed einen Umsatz von 527,36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 515,80 Mio. US-Dollar), wie am 27. April berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street mit 11,55 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,63 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juni 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de