Chemieverband VCI stellt sich hinter Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2

Düsseldorf (Reuters) - Die Chemiebranche macht sich für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 stark.

"Wir brauchen Nord Stream 2", sagte der Präsident des Branchenverbandes VCI, Christian Kullmann, am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion in Düsseldorf. "Wir brauchen das Gas." Die Chemieindustrie ist eine der energieintensivsten in der Bundesrepublik. Insgesamt benötige die Branche Wettbewerb im Strommarkt, um den attraktivsten Preis auswählen und Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, unterstrich Kullmann.

Die USA drohen mit Sanktionen gegen an Nord Stream 2 beteiligte Unternehmen. Mit dem Projekt soll zusätzliches russisches Gas nach Deutschland gelangen. Die Debatte um Nord Stream 2 ist jüngst noch komplizierter geworden, weil auf EU-Ebene über mögliche Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit der Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny beraten wird.