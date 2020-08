Cherwell bietet jetzt automatisiertes „Discovery and Dependency Mapping“ (DDM) auf Basis von Resolve-Systemen an

Resolve Systems geht eine Partnerschaft mit Cherwell Software ein, um eine einheitliche, unternehmensweite DDM-Lösung für ITSM anzubieten

Cherwell Software LLC, ein führender Anbieter von Lösungen für IT Service Management (ITSM) und Enterprise Service Management (ESM), kooperiert mit Resolve Systems, einem führenden Unternehmen für Unternehmensautomatisierung und AIOps, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer komplexen IT-Umgebungen durch Workflow-Automatisierung und automatisiertes „Discovery and Dependency Mapping“ zu unterstützen. Cherwell ist jetzt offizieller Vertriebspartner für Resolve-Produkte und kann seinen Kunden das integrierte Angebot nahtlos anbieten. Cherwell entschied sich aufgrund der zuverlässigen Fähigkeiten und des Kundenerfolgs für die automatisierte „Discovery and Dependency Mapping“-Lösung von Resolve.

Die Zusammenarbeit zwischen Resolve und Cherwell bietet eine Komplettlösung zur Optimierung des IT-Betriebs und zur Beschleunigung der Bereitstellung von Serviceleistungen. Durch die Kombination von branchenweit führendem ITSM und zuverlässigem „Discovery and Dependency Mapping“ erhalten Kunden unmittelbar einen tiefen Einblick in komplexe, hybride Umgebungen und gleichzeitig eine solide Grundlage, um AIOps-Initiativen voranzutreiben.

„Durch die Partnerschaft mit einem der führenden Unternehmen im Bereich Enterprise Service Management und ITSM sind wir in der Lage, eine umfassende Lösung zur Automatisierung von IT-Abläufen und zur Beschleunigung der Service-Desk-Transformation anzubieten“, sagte Rob Kelsall, VP of Global Sales Engineering bei Resolve. „Wir freuen uns darauf, Kunden von Cherwell dabei zu helfen, einen agilen, autonomen Betriebsablauf zu erreichen, beginnend mit automatisiertem Discovery and Dependency Mapping.“

„Als einer der führenden Anbieter in diesem Bereich sind wir sehr erfreut darüber, dass Resolve seine Zusammenarbeit mit uns ausweitet. Unser gemeinsames Ziel ist es, außergewöhnliche End-to-End-Lösungen für das gesamte Unternehmen anzubieten“, sagte Scott Gainey, Chief Marketing Officer von Cherwell.

Durch die Zusammenführung der „Discovery and Dependency Mapping“-Lösung von Resolve mit dem ITSM von Cherwell können die Kunden Folgendes erreichen:



Eliminierung manueller Arbeit durch Automatisierung der Erkennung und Echtzeit-Aktualisierung ihrer Cherwell-CMDB



Bestimmung und Verfolgung dynamischer, vielschichtiger Beziehungen zwischen Anwendungen und hybrider Infrastruktur



Automatische Generierung komplexer Topologiekarten zur Visualisierung von Infrastrukturbeziehungen und zur leichteren Fehlerbehebung



Resolve integriert sich nahtlos in Cherwells wichtigstes Angebot, das Cherwell Service Management – bereitgestellt auf Cherwells leistungsstarker und flexibler No-Code-Plattform CORE™. Cherwell ermöglicht es IT-, HR-, Anlagen- und anderen Teams, Service- und Support-Prozesse zu implementieren, zu automatisieren und zu modernisieren, um den neuen und sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden – zu einem Bruchteil der Kosten und Komplexität anderer Tools.

Das „Discovery und Dependency Mapping“-Produkt von Resolve ist Teil ihrer umfassenden Automatisierungs- und AIOps-Plattform, die wiederum in die „IT Service Management®“-Lösung von Cherwell integriert ist. Resolve bietet einen vollständigen Einblick in komplexe, hybride IT-Umgebungen, indem es eine autonome, automatische Erkennung aller physischen und virtuellen Einheiten durchführt, Abhängigkeiten abbildet und Topologieabbildungen erstellt, mit denen IT-Teams sehen können, was sie managen. Diese Integration ist auf dem Cherwell-Marketplace zu finden.

Um mehr über Cherwells neues Discovery and Dependency Mapping, mit Unterstützung von Resolve, zu erfahren, besuchen Sie cherwell.com/products/it-service-management/discovery-and-dependency-mapping/.

Über Cherwell

Cherwell (@Cherwell) befähigt Organisationen, ihr Geschäft mithilfe der schnellen Einführung und einfachen Verwaltung digitaler Services zu transformieren. Die anpassungsfähige Plattform von Cherwell hat es Tausenden von Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäftsabläufe zu modernisieren - mit anpassbarem Service-Management, Automatisierung und Berichtswesen im gesamten Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cherwell.com.

Über Resolve Systems

Resolve hilft IT-Teams dabei, mit einer branchenführenden, unternehmensweiten Automatisierungs- und AIOps-Plattform einen agilen, autonomen Geschäftsbetrieb zu erreichen. Durch die Zusammenführung von Erkenntnissen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz mit leistungsstarker, domänenübergreifender Automatisierung bewältigt Resolve ein breites Spektrum an IT-Abläufen – von Dependency Mapping, Ereigniskorrelation und Predictive Analytics bis hin zur intelligenten Automatisierung von Aktionen basierend auf diesen Erkenntnissen. Speziell entwickelt, um den Herausforderungen zu begegnen, die sich aus der zunehmenden IT-Komplexität ergeben, ermöglicht es Resolve Unternehmen, die betriebliche Effizienz zu maximieren, Kosten zu reduzieren, Probleme schnell zu beheben und zu lösen und die Bereitstellung von Serviceleistungen zu beschleunigen. Erfahren Sie, warum die Fortune 1000, führende MSPs und die größten Kommunikationsdienstleister der Welt auf Resolve vertrauen, um täglich Millionen von Automatisierungen zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter resolve.io oder folgen Sie uns auf Twitter @ResolveSystems.

