China und EU mit Abstand größte Hersteller von Corona-Impfstoffen

GENF (dpa-AFX) - China und Europa sind weltweit die größten Produzenten von Impfstoffen gegen das Coronavirus, gefolgt von Indien und den USA. Das geht aus Analysen hervor, die der Datenverarbeiter Airfinity am Donnerstag in Genf vorstellte. Demnach wird die Produktion allein in diesem Monat etwa 1,4 Milliarden Dosen betragen. Damit wären es dann seit Beginn des Jahres gut elf Milliarden insgesamt.

Davon wurden nach diesen Analysen rund 4,5 Milliarden Dosen in China hergestellt und knapp 2,3 Milliarden im europäischen Wirtschaftsraum. Für Indien bezifferte das Unternehmen die Produktion auf knapp 1,6 Milliarden, für die Vereinigten Staaten auf knapp 950 Millionen.

Bei gleichbleibender Produktion würden bis Ende Juni 2022 weitere 8,7 Milliarden Dosen produziert, sagt Airfinity voraus. Wenn Hersteller einen Teil ihrer Kapazitäten auf einen an die Omikron-Variante des Virus angepassten Impfstoff umstellen müssten, würden 3,7 Milliarden Impfdosen weniger produziert./oe/DP/zb