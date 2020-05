China verwahrt sich gegen Einmischung aus dem Ausland in Hongkong-Politik

Peking (Reuters) - Die chinesische Regierung verwahrt sich gegen Einmischungen aus dem Ausland in ihre Hongkong-Politik.

Kein Land würde es Separatisten erlauben, die nationale Sicherheit zu gefährden, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Zhao Lijan, am Freitag zur Kritik von US-Präsident Donald Trump. China sei bereit zum Dialog mit der Regierung in Washington, werde aber zurückschlagen, falls die USA versuchen würden, China zu unterdrücken.

Trump hatte am Donnerstag China davor gewarnt, neue Sicherheitsgesetze für Hongkong einzuführen und die Freiheiten der Bürger zu beschneiden. Die USA würden gegebenenfalls sehr deutlich reagieren. Die chinesische Regierung hat angekündigt, angesichts neuer Erfordernisse neue Gesetze einzuführen. Bürgerrechtsgruppen in der Sonderwirtschaftszone haben zu Protesten gegen das Vorhaben aufgerufen.