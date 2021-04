China warnt USA vor "Spiel mit dem Feuer" bei Taiwan

Peking (Reuters) - China hat die USA angesichts neuer US-Richtlinien für die Beziehungen zu Taiwan vor einem "Spiel mit dem Feuer" gewarnt.

Zudem müsse die Regierung in Washington "sofort jede Art von offiziellen amerikanisch-taiwanischen Kontakten" einstellen, erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag. Die USA sollten auch nicht "die falschen Signale an die Kräfte der Unabhängigkeit" senden.

Das US-Außenministerium hatte am Freitag neue Richtlinien erlassen, die zu einer Vertiefung der Kontakte zu Taiwan führen dürften. Die Regierung in Taipeh meldete dann am Montag die Verletzung seines Luftraums durch 25 chinesische Kampfflugzeuge, darunter Atomwaffen-taugliche Bomber. China beansprucht die Insel als eigenes Territorium. Die USA sind der wichtigste internationale Verbündete Taiwans.