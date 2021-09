Chinesische Polizei verhaftet Führungsspitze von insolventer HNA

Hongkong (Reuters) - Die Führungsspitze des insolventen chinesischen Luftfahrt- und Tourismus-Konglomerats HNA Group ist verhaftet worden.

Vorstandschef Tan Xiangdong und Verwaltungsratschef Chen Feng seien von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, teilte HNA auf seinem offiziellen WeChat-Account am Freitag mit. Sie stünden im Verdacht, kriminelle Handlungen vorgenommen zu haben. Details nannte HNA keine, teilte aber mit, dass der Insolvenz- und Sanierungsprozess wie geplant weiterlaufe.

Der Konzern mit seinen Luftfahrt- und Tourismustöchtern steckt in Zahlungsschwierigkeiten und soll zerschlagen werden. Zu dem Konglomerat gehört in Deutschland der Regionalflughafen Hahn. In der Vergangenheit war HNA Group an der Deutschen Bank und der Hotelkette Hilton beteiligt.