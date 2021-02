Chinesischer Sender CGTN auch in Deutschland vom Netz genommen

Düsseldorf (Reuters) - Der Fernsehsender China Global Television Network (CGTN) wird nach dem Lizenzentzug in Großbritannien auch in Deutschland nicht mehr ausgestrahlt.

Nach dem Entzug der Lizenz durch den britischen Regulierer Ofcom dürfe das Programm einem europäischen Abkommen zufolge auch in der Bundesrepublik nicht mehr verbreitet werden, sagte ein Sprecher der Landesmedienanstalt NRW am Freitag und bestätigte einen Bericht von "Zeit Online". Ein Sprecher der Kabel-Firma Vodafone sagte, das Unternehmen haben den Sender ausschließlich im Netz der ehemaligen Unitymedia-Gesellschaften in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verbreitet. Zurzeit kläre Vodafone die rechtliche Situation. Die Ausstrahlung sei deshalb "pausiert", auf dem Programmplatz sei ein Standbild zu sehen.

Die britische Medienaufsicht Ofcom hatte CGTN Anfang Februar die Sendelizenz entzogen und dies mit politischem Einfluss begründet. Der Sender werde letztlich von der Kommunistischen Partei kontrolliert, was nach britischem Recht unzulässig sei. China hatte dann dem britischen Sender BBC die Lizenz entzogen. BBC World News habe in Berichten über die Volksrepublik ernsthafte Verstöße gegen die Vorschriften des Landes begangen. Zwischen beiden Staaten herrscht Streit wegen des Vorgehens gegen die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone und früheren britischen Kronkolonie Hongkong.