Chubb schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der Versicherungskonzern Chubb Limited (ISIN: CH0044328745, NYSE: CB) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 78 US-Cents an seine Investoren ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 8. Januar 2021 (Record day: 18. Dezember 2020). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen insgesamt 3,12 US-Dollar an Dividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 147,37 US-Dollar (Stand: 19. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,12 Prozent.

Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Zum 14. Januar 2016 übernahm der schweizerische Konkurrent ACE Limited Chubb für 28 Mrd. US-Dollar. Seitdem firmiert das Unternehmen als Chubb Limited und hat seinen Firmensitz in Zürich. Chubb beschäftigt rund 33.000 Mitarbeiter. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Gewinn bei 1,19 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,09 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 27. Oktober berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 5,33 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 66,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. November 2020).

Redaktion MyDividends.de