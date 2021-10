Cintas schüttet seit dem Jahr 1983 eine Dividende aus

Die amerikanische Cintas Corporation (ISIN: US1729081059, NYSE: CTAS) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 95 US-Cents je Aktie aus. Die Ausschüttung der Quartalsdividende erfolgt am 15. Dezember 2021 (Record date: 15. November 2021).

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 3,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 430,50 US-Dollar ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 0,88 Prozent (Stand: 26. Oktober 2021). Seit dem IPO 1983 wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Im Juli 2021 erfolgte eine Anhebung um 26,7 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Die Cintas Corporation mit Firmensitz in Cincinnati im Bundesstaat Ohio ist auf die Herstellung und den Verkauf von Berufsbekleidung und Uniformen spezialisiert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 1,90 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,75 Mrd. US-Dollar), wie am 29. September berichtet wurde. Der Gewinn betrug 331,18 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 300,01 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 21,80 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 44,32 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de