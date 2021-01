CISCO - Ausbruchsversuch

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 45,780 $ (NASDAQ)

Die Cisco-Aktie markierte am 16. Juli 2019 ein Hoch bei 58,26 USD. Dieses Hoch ist das aktuelle Hoch in der Rally seit dem Tief aus dem Oktober 2002 bei 8,12 USD. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 82,00 USD verfehlte die Aktie deutlich.

Seit diesem Hoch aus dem Juli 2019 korrigiert die Aktie. Dabei fiel sie im Tief auf 32,40 USD zurück. Zwar kam es nach diesem Tief aus dem März 2020 zu einer deutlichen Rally. Aber diese wurde ab Mitte August wieder Großteils abverkauft. Der Aktienkurs fiel noch einmal auf 35,28 USD zurück.

Seitdem versuchen sich die Bullen wieder. Dabei kam es zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit Juli 2019. Mitte Dezember scheiterte der Wert noch an diesem Trend, aber in den letzten beiden Tagen schloss er jeweils darüber. Am Montag kam es nach einem Hoch bei 45,95 USD. Die Aktie drang damit auch in den noch offenen Teil des Abwärtsgaps vom 13. August 2020 ein. Diese Teil liegt zwischen 47,27 USD und 45,57 USD.

Im Bullenreich angekommen?

Die Cisco-Aktie ist dabei, sich auf mittelfristige Sicht weiteres Aufwärtspotenzial zu eröffnen. Bestätigt sich der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juli 2019, der aktuell bei 45,05 USD verläuft, dann könnte es zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommen. Mögliche Ziele lägen zunächst bei 48,29 und 50,30 USD. Später wäre sogar ein Anstieg bis 58,26 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 43,40 USD abfallen, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall würden nämlich Abgaben in Richtung 35,28 oder sogar 32,40 USD drohen.

