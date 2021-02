CISCO - Sorgen die Zahlen für ein Kursbeben?

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 48,430 $ (NASDAQ)

Cisco Systems übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,79 die Analystenschätzungen von $0,76. Umsatz mit $12 Mrd. über den Erwartungen von $11,92 Mrd. Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Trotz eines leicht über den Erwartungen liegenden Quartalsabschlusses und des Ausblicks, den Umsatz in den kommenden Monaten sukzessive zu steigern, haben die Anleger den gestrigen Quartalsbericht von Cisco mit einer nachbörslichen Verkaufswelle quittiert. Von einem Nasdaq-Schlusskurs bei 48,43 USD ging es bis 46,00 USD und damit um rund 5,00 % nach unten. Damit könnte jetzt ein großes Ausbruchssignal wieder negiert werden:

CISCO - Kursrutsch zur Unzeit

Nach Jahren des kontinuierlichen Anstiegs stoppte der Aufwärtstrend bei Cisco im Jahr 2019 kurz vor der 60,00 USD-Marke und die Aktie ging in eine volatile und raumgreifende Korrektur über. Diese halbierte den Kurs bis März 2020 nahezu, ehe bei 32,48 USD eine erste Erholung einsetzen konnte. Sie wurde schon im August gestoppt und von einer weiteren Verkaufswelle abgelöst. Allerdings konnte sich der Wert ab November erneut nach oben arbeiten und dabei zuletzt mehrere Abwärtstrendlinien und auch den Widerstand bei 48,43 USD durchbrechen. Dieses Kaufsignal würde durch einen sich andeutenden Abverkauf bis 46,00 USD natürlich wieder neutralisiert.

Weitere Attacken auf nahe Widerstände möglich

Stand jetzt ist davon auszugehen, dass die Aktie bis zur Unterstützung bei 44,48 USD korrigiert und dort mit einem weiteren Angriff auf die Hürde bei 48,45 USD starten kann. Wird die Barriere überwunden bzw. im heutigen Handel zurückerobert, könnte es direkt zum Angriff auf die 50,28 USD-Marke kommen. Ein Ausbruch über den Widerstand hätte Zugewinne bis 51,20 USD zur Folge. Darüber hätte die Cisco-Aktie Platz bis 53,36 USD.

Sollte der Wert dagegen auch unter 44,48 USD einbrechen, könnte nur noch eine Bodenbildung an der 43,35 USD-Marke - also ein tiefer Pullback an die überwundene Abwärtstrendlinie - ein weitreichendes Verkaufssignal aufhalten: Denn unter der Marke wäre bis an den Bereich um 40,54 - 41,00 USD keine solide Unterstützung mehr auszumachen und entsprechend mit einer mittelfristigen, bärischen Trendwende zu rechnen. Diese könnte im Extremfall bis 37,50 USD und sogar das Oktobertief bei 35,28 USD zurückführen.

Cisco Systems Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)