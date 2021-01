CITRIX - Software-Aktie nach Zahlen mit Kaufsignal

Die Citrix-Aktie spulte das im Wunschanalysenvideo im November 2020 vorgestellte Long-Szenario perfekt ab. Das Ziel bei 130,55 USD, ja sogar die Abrisskante im Chart bei 134,57 USD, wurden erreicht. Anschließend legten die Bullen eine wohlverdiente Pause ein. Diese könnte mit dem heutigen Move enden.

Wie Citrix heute vor Börsenbeginn mitteilte, sind die Zahlen im abgelaufenen vierten Quartal 2020 deutlich besser ausgefallen als vom Markt erwartet. Das Softwareunternehmen erzielte in diesem Zeitraum einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Analysten waren nur von 1,33 USD je Aktie ausgegangen. Auch die Erlöse toppten mit 810 Mio. USD die Schätzung der Experten von gut 781 Mio. EUR.

Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2021 liegt wiederum im Rahmen der Konsensschätzungen. So sollen die Erlöse auf eine Spanne zwischen 3,33 und 3,36 Mrd. USD klettern. Der Gewinn je Aktie dürfte zwischen 6,20 und 6,40 USD betragen. Gemessen am derzeitigen Konsens errechnen sich daraus KGVs von 21 und 19.

Aus charttechnischer Sicht arbeiten die Bullen in dieser Woche daran, die Handelsspanne der vergangenen Wochen zur Oberseite aufzubrechen. Ein Wochenschlusskurs über 134,57 USD sollte den Weg für die Bullen freimachen, wobei ein erstes Ziel bei rund 146,45 USD veranschlagt werden kann. Absicherungen bieten sich unter der letzten Umkehrkerze im Wochenchart bei 125,50 USD an. In diesem Fall wären auch der EMA50 Woche und eine Aufwärtstrendvariante bei den Stoppüberlegungen berücksichtigt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,21 3,33 3,55 Ergebnis je Aktie in USD 5,99 6,37 7,31 Gewinnwachstum 6,34 % 14,76 % KGV 23 21 19 KUV 13,6 13,2 12,3 PEG 3,4 1,3 Dividende je Aktie in USD 0,70 0,70 0,70 Dividendenrendite 0,51 % 0,51 % 0,51 % *e = erwartet

Citrix-Systems-Aktie (Wochenchart)

