CITRIX - Übergeordnet schwach, kurzfristig mit Chancen

Die Aktie des Softwareunternehmens Citrix hat bereits seit geraumer Zeit Probleme. Nach einem regelrechten Hype bis in den Sommer 2020 hinein korrigierte der Titel scharf. Ein im Januar herausgearbeitetes Erholungsziel bei 146,45 USD verfehlte der Wert knapp. Die zwischenzeitlich zähe Aufwärtsbewegung hielt bis in den April hinein an, ehe die Software-Aktie scharf abverkauft wurde und auf neue Jahrestiefs fiel.

Inzwischen zeigen sich seit einigen Wochen zumindest kleine Ansätze einer Bodenbildung. Knapp oberhalb des EMA200 im Wochenchart ist um die Marke von 113,50 USD herum Kaufinteresse zu konstatieren. In der vergangenen Woche kam es zu einem bullischen Reversal, welchem heute weitere Zugewinne folgen. Bislang handelt es sich freilich nur um eine Gegenbewegung auf die starken Verluste im April. Eine solche Gegenbewegung könnte Ziele bei 121,87 und darüber 125,42 USD erreichen. Im Optimalfall testet die Aktie von Citrix sogar den Abwärtstrend seit dem vergangenen Jahr, wo die Karten mittelfristig neu gemischt werden würden.

Neue Jahrestiefs wären dagegen schon wieder mit Vorsicht zu genießen. Spätestens unterhalb von 111,26 USD sollten Anleger die Reißleine ziehen und die nächsten Kursmuster bei dem Wert abwarten.

Fazit: Das vorgestellte Setup in einem seit Monaten sehr schwachen Titel ist durchaus gewagt, aufgrund von guten Absicherungsmöglichkeiten aber nicht uninteressant. Im Idealfall startet nun eine neue mittelfristige Aufwärtswelle. Zumindest ein Rücklauf in Richtung 125,42 USD scheint machbar.

Citrix-Systems-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)