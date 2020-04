Cloud-native RCS-Lösung von Mavenir wird als Teil derKommunikationsplattform Rakuten Link von Rakuten Mobile eingeführt

Bereitstellung von Sprach- und Messaging-Diensten der nächsten Generation

Mavenir, der branchenweit einzige End-to-End-Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware für Kommunikationsdienstanbieter, hat bekannt gegeben, dass er seine Sprach- und Messaging-Lösung der nächsten Generation erfolgreich als Teil der Kommunikations-App Rakuten Link von Rakuten Mobile bereitgestellt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200408005329/de/

Rakuten Link ist eine Kommunikationsplattform, die auf den RCS-Standards (Rich Communication Services) der GSMA basiert. Im Gegensatz zu anderen OTT-Messaging-Apps (Over the Top), bei denen die Kommunikation auf Benutzer der App beschränkt ist, können Benutzer mit Rakuten Link nationale und internationale Anrufe auf andere Mobiltelefone und Festnetzanschlüsse tätigen und SMS-Nachrichten in Japan und Übersee versenden und empfangen. Daneben werden grundlegende Kommunikationsfunktionen wie Gruppenchats sowie das Senden und Empfangen von Fotos, Videos und Dateien unterstützt. All diese Kommunikationsmethoden sind möglich, während eine Verbindung zu einem WLAN oder einem Mobilfunknetz besteht.

Die Bereitstellung umfasst die 5G-fähige Plattform von Mavenir, die Sprache und Messaging für nationales und internationales Roaming zu geringen Kosten monetarisiert, die Integration von Rakuten ID Single Sign-On ermöglicht und vollständig auf der Cloud basiert, wobei die volle NFV (Network Functions Virtualization) auf der Rakuten-Mobile-Plattform bereitgestellt wird. Die Plattform ist auch für erweiterte Dienste wie Videoanrufe, Sprach- und Videokonferenzen sowie mehrere Geräte einschließlich Desktopanwendungen bereit.

„Die einzigartige Cloud-basierte Netzwerkarchitektur von Rakuten Mobile ermöglicht die flexible Bereitstellung neuer Dienste wie Rakuten Link. Die Partnerschaft mit Mavenir bei der Bereitstellung von Sprach- und Messaging-Diensten der nächsten Generation ist ein wichtiger Meilenstein“, sagte Tareq Amin, Representative Director, Executive Vice President und CTO von Rakuten Mobile. „Die Förderung bahnbrechender Innovationen wie dieser im Telekommunikationssektor wird uns in die Lage versetzen, unseren Kunden in Japan flexible, stabile und wettbewerbsfähige Dienste anzubieten.“

„Unsere virtualisierte, Cloud-basierte RCS-Lösung ermöglicht es uns als führendem Anbieter von Netzwerksoftware, Rakuten Mobile dabei zu unterstützen, schnell und einfach Sprach- und Messaging-Infrastrukturen bereitzustellen, während sie sich auf ihren Netzwerkstart im Laufe dieses Jahres vorbereiten“, so Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. „Die vollständig virtualisierten RCS-Anwendungsserver und -Client von Mavenir werden es Rakuten Mobile ermöglichen, neue innovative Dienste schnell für Unternehmen und Abonnenten einzuführen.“

Durch die Verwendung der RCS-Lösung von Mavenir bietet Rakuten Mobile seinen Kunden Rich-Messaging-Dienste der nächsten Generation an, die auf den sich weiterentwickelnden RCS-Standards mit Universal Profile (UP) der GSMA basieren. Zu den Diensten gehören sitzungsbasiertes Messaging an RCS-fähige Clients, das es Abonnenten ermöglicht, Instant Messaging (IM), Gruppenchats und Filesharing zu nutzen. Unterstützt werden auch Multi-Device-Szenarien auf Basis von RCS-Standards, die Sprach- und Video-QoS unterstützen.

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige End-to-End-Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware in der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Softwarenetzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert, indem er ein umfassendes End-to-End-Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur anbietet. Von 5G-Anwendungs-/Dienstleistungsebenen bis zu Packet Core und RAN weist Mavenir die Richtung für fortschrittliche Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erlebnisse bieten. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), vEPC und OpenRAN vRAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die mehr als 50 % der Nutzer weltweit bedienen.

Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Mehr dazu erfahren Sie unter www.mavenir.com

Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Warenzeichen im Besitz von Mavenir Systems, Inc. Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200408005329/de/

Maryvonne Tubb

Mavenir PR



NA – Loren Guertin

MatterNow



EMEA – Kevin Taylor

GlobalResultsPR