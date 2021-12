Jetzt können sich Unternehmen jeder Größe für einen besseren Zugang zu Cyberversicherungen und bessere Tarife qualifizieren, nur weil sie Cloudflare-Kunden sind

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit führenden Cyber-Versicherungsunternehmen eingegangen ist, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Risiken online zu managen. Berechtigte Cloudflare-Kunden können sich für Rabatte oder andere Zusatzleistungen von Versicherungsanbietern wie At-Bay, Coalition und Cowbell Cyber qualifizieren, wenn sie Cloudflare zum Schutz ihrer Websites, Anwendungen, Mitarbeiter und Unternehmensnetzwerke nutzen. Cloudflare kündigte außerdem neue Beziehungen zu den bekannten Incident-Response-Anbietern CrowdStrike, Mandiant und Secureworks an, die es ihnen ermöglichen, angegriffene Unternehmen schnell zu verweisen.

Da Cyberangriffe an Volumen und Schwere zunehmen, ist die Zahl der Unternehmen, die sich für Cyberversicherungen entscheiden, von 26 % im Jahr 2016 auf 47 % im Jahr 2020 gestiegen. Infolgedessen mussten einige Versicherungsunternehmen die Prämien erhöhen, um ihre Kosten zu decken. Allein im zweiten Quartal 2021 stiegen die Prämien für Cyberversicherungen um mehr als 25 %. Jetzt haben steigende Kosten und strengere Anforderungen von Versicherern einige Unternehmen ohne Optionen zurückgelassen, die keinen Zugang zu Policen haben oder sich diese nicht leisten können. Infolgedessen ist in den letzten fünf Jahren eine neue Generation von Versicherungs-Startups entstanden, die überdenken, wie Cyber-Risiken versichert werden, und Sicherheitsexpertise in das Versicherungsprodukt einfließen lassen.

„Wir helfen jeden Tag, Millionen von Unternehmen zu schützen, und Cyber-Versicherer wissen um die Vorteile, die der Online-Schutz eines Unternehmens mit sich bringt“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Ähnlich wie bei einem Rabatt für sicheres Fahren, der durch Autoversicherungen gewährt wird, können Unternehmen jetzt Rabatte nur für die Nutzung von Cloudflare zum Schutz ihrer Unternehmen erhalten. Durch die enge Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Cyber-Versicherern und Incident-Response-Anbietern helfen wir Unternehmen jetzt, ihre Risiken online umfassend zu managen.“

Im dritten Quartal 2021 wehrte Cloudflare automatisch einen der weltweit größten DDoS-Angriffe ab, die einen Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche trafen. Die Fähigkeit, durchschnittlich 76 Milliarden Angriffe pro Tag abzuwehren und zu verhindern, ist für Cyberversicherer attraktiv, die einen schnell wachsenden Kundenstamm und eine komplexere Bedrohungslandschaft abdecken müssen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Kunden Versicherungsrabatte oder -vorteile nutzen können, können Unternehmen sich an ihre unabhängigen Versicherungsmakler wenden, um zu beginnen.

„Eine Versicherungspolice ist ein wirksames Instrument, um die Auswirkungen von Sicherheitsentscheidungen auf das finanzielle Risiko eines Unternehmens zu artikulieren. Indem wir Unternehmen, die stärkere Kontrollen wie den umfassenden DDoS-Schutz von Cloudflare implementieren, bessere Preise anbieten, helfen wir unseren Kunden zu verstehen, wie sie Risiken am besten reduzieren können“, sagte Rotem Iram, Mitbegründer und CEO von At-Bay. „Der Anreiz für unsere Kunden, innovative Sicherheitslösungen wie Cloudflare einzuführen, hat in Kombination mit der kostenlosen aktiven Risikoüberwachung von At-Bay dazu beigetragen, Ransomware im Portfolio von At-Bay um das 7-fache unter dem Marktdurchschnitt zu reduzieren.“

„Es ist unglaublich, was Cloudflare getan hat, um ein sichereres Internet zu schaffen. Wenn die Technologie von Cloudflare mit Versicherungen kombiniert wird, können wir Unternehmen auf völlig neue Weise schützen“, sagte Joshua Motta, Mitbegründer und CEO von Coalition. „Wir freuen uns, Cloudflare-Kunden neben der aktiven Sicherheitsüberwachungsplattform von Coalition einen erweiterten Cyber-Versicherungsschutz anbieten zu können, um Unternehmen beim Aufbau einer echten Cyber-Resilienz mit einer immer aktiven Versicherungspolice zu unterstützen.“

„Wir freuen uns, mit Cloudflare zusammenzuarbeiten, um die Cybersicherheitsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen und ihr Cyberrisiko zu reduzieren. Die Zusammenarbeit mit Cybersicherheitsunternehmen wie Cloudflare wird definitiv einen stärker datengesteuerten Versicherungsansatz ermöglichen, den die Branche braucht“, sagte Nate Walsh, Head of Strategic Partnerships bei Corvus Insurance.

„Die Komplexität und Häufigkeit von Cyberangriffen nimmt weiter zu und kleine und mittlere Unternehmen werden immer mehr zum Zentrum dieser Angriffe. Über Partner wie Cloudflare möchten wir diese Unternehmen ermutigen, die besten Sicherheitsstandards einzuführen und Sicherheitslücken proaktiv zu beheben, damit sie von Einsparungen bei ihren Prämien für Cyberversicherungen profitieren können“, sagte Jack Kudale, Gründer und CEO von Cowbell Cyber.

Wenn ein Unternehmen angegriffen wird, ist jede Minute wichtig. Incident-Response-Unternehmen arbeiten hart daran, ein Netzwerk wieder online zu bringen oder den Verkehr auf einer Website nach einem Angriff wiederherzustellen. Um diesen Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, arbeitet Cloudflare mit CrowdStrike, Mandiant und Secureworks zusammen, um eine schnelle Weiterleitung von angegriffenen Organisationen zu ermöglichen.

„Die Geschwindigkeit, mit der ein Unternehmen eine Bedrohung erkennen, untersuchen und beseitigen kann, bestimmt maßgeblich, wie es am Ende abschneiden wird“, sagte Thomas Etheridge, Senior Vice President von CrowdStrike Services. „Unsere Partnerschaft mit Cloudflare bietet Unternehmen die Möglichkeit, schnell Maßnahmen zu ergreifen und die Gefährdung zum Zeitpunkt eines Angriffs einzudämmen, sodass sie so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und wie gewohnt zum Geschäft zurückkehren können.“

„Mit der rasanten Entwicklung von Cyber-Bedrohungen steigt die Notwendigkeit für Unternehmen, Reaktionspläne aufzustellen. Gemeinsam ermöglichen Mandiant und Cloudflare unseren gemeinsamen Kunden, die Risiken von Verstößen für ihren Geschäftsbetrieb zu mindern. Wir hoffen, mehr dieser dringend benötigten Technologiekooperationen zu sehen, die Unternehmen helfen, der wachsenden Bedrohung durch Ransomware- und DDoS-Angriffe rechtzeitig zu begegnen“, sagte Marshall Heilman, EVP & Chief Technology Officer, Mandiant.

„Die proaktive Reaktion auf Vorfälle und kontradiktorische Tests von Secureworks in Kombination mit der intelligenten globalen Plattform von Cloudflare ermöglichen es unseren gemeinsamen Kunden, die Bedrohungen durch ausgeklügelte Cyberangriffe besser abzuwehren“, sagte Chris Bell, Vice President, Strategic Alliances, Secureworks. „Diese Partnerschaft ist ein dringend benötigter Ansatz, um fortschrittliche Cyber-Bedrohungen schnell und automatisiert zu bekämpfen.“

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie als Kunde die Versicherungsrabatte oder Vorteile nutzen können oder kontaktieren Sie uns als Cyber-Versicherer, um mehr über eine Zusammenarbeit zu erfahren.

