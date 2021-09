Cloudflare widmet sich der E-Mail-Sicherheit

Ankündigung kostenloser E-Mail-Routing- und Anti-Phishing-Konfiguration sowie Kundenanmeldung für vorzeitigen Zugang zur Advanced Email Security Suite

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), ein Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das dabei hilft, ein besseres Internet zu gestalten, kündigte heute seinen Einstieg in den Bereich E-Mail-Sicherheit mit neuen Angeboten an, die dabei helfen, Herausforderungen im E-Mail-Verkehr auf benutzerfreundliche Weise zu lösen und Kunden mehr Kontrolle zu geben. Ab sofort können Benutzer benutzerdefinierte E-Mail-Adressen erstellen, die Weiterleitung eingehender E-Mails steuern und E-Mail-Spoofing und Phishing bei ausgehenden E-Mails verhindern – und das alles kostenlos. Cloudflare kündigte darüber hinaus an, dass sich Kunden für einen frühzeitigen Zugang zur Advanced Email Security Suite anmelden können, die eng mit allen Cloudflare Zero Trust Lösungen integriert ist, um Unternehmen und ihre Mitarbeiter auf ganzheitliche Weise sicher und produktiv zu halten.

E-Mails stellen heute eine der größten Bedrohungen für Verbraucher und Unternehmen dar. Der Internet Crime Complaint Center 2020 Internet Crime Report des FBI zeigt, dass Phishing-Angriffe die häufigste Art von Cyberangriffen im Jahr 2020 darstellten. Der Grund dafür ist laut Forrester:„Die größten Probleme mit E-Mails liegen in ihrer Allgegenwärtigkeit und unserer Bereitschaft, ihnen zu vertrauen. Jeder Mensch hat ein E-Mail-Konto, oft sogar mehr als eins. Das macht dieses Medium zu einem immer wiederkehrenden Ziel für Angreifer.“ Bisherige Lösungen haben das Problem nur ansatzweise, aber nicht umfassend in Angriff genommen.

„Kunden bitten uns schon seit Jahren, das Thema E-Mail-Sicherheit anzugehen. Heute kündigen wir neue Tools an, die dazu beitragen werden, das größte verbleibende Netzwerksicherheitsrisiko zu schließen, das Cloudflare bisher noch nicht abgedeckt hat“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir wollen das Netzwerk sein, in das sich Unternehmen jeder Größe für alle Bedürfnisse einbinden können. Der heutige Tag ist unser erster Schritt in diese Richtung, aber wir hoffen, dass wir letztendlich der führende Anbieter im Bereich E-Mail-Sicherheit werden.“

Das Erstellen, Verwalten und Sichern von E-Mail-Diensten kann eine komplexe Aufgabe sein, die technisches Fachwissen erfordert. Heute kündigt Cloudflare zwei Funktionen an, die den Kunden dabei helfen können:

Cloudflare E-Mail-Routing

Zum einen stellt Cloudflare seinen Kunden leistungsstarke neue E-Mail-Routing-Tools zur Verfügung, um das E-Mail-Management zu optimieren. Cloudflare Email Routing gibt Kunden mehr Kontrolle über ihre E-Mails und ermöglicht ihnen ein professionelles Adressieren bei jedem E-Mail-Hosting-Anbieter, egal ob es sich um Hosted Exchange, verwaltetes Office 365, Gmail, Google Workplace oder eine ältere Aol.com-Adresse handelt. Dies ist vor allem für kleine Unternehmen von Vorteil, die eine benutzerdefinierte Domäne für ihre E-Mail-Adressen haben möchten, aber hinter den Kulissen alles über ein Gmail-Konto verwalten.

Email Security DNS Wizard

Zum anderen stellt Cloudflare Tools zur Verfügung, mit denen jeder, der eine E-Mail-Adresse besitzt, seine Marke besser vor Phishing und Spam schützen kann. In der Vergangenheit waren diese Tools schwer zu konfigurieren und es konnten leicht Fehler gemacht werden. Mit dem Email Security DNS Wizard von Cloudflare kann nun jeder Cloudflare-Kunde mit einem Klick Netzwerkeinträge wie Sender Policy Framework (SPF) oder DomainKeys Identified Mail (DKIM) konfigurieren, um sich vor Angreifern zu schützen, die Domains für den Versand bösartiger Emails missbrauchen.

Cloudflare-Kunden können die Vorteile dieser kostenlosen Funktionen für folgende Zwecke nutzen:



Erstellen von individuellen E-Mail-Adressen mit nur wenigen Klicks: Kunden können schnell und einfach benutzerdefinierte E-Mail-Adressen für ihre Domäne konfigurieren, und das alles völlig kostenlos.



Konsolidieren mehrerer E-Mail-Konten in einem zentralen Posteingang: Jetzt können Kunden eine benutzerdefinierte Domain-E-Mail-Adresse haben, die automatisch an ihr bevorzugtes Postfach (z. B. Google Mail oder Outlook) weitergeleitet wird, ohne dass jemand davon erfährt. Mit [Name]@[Ihr Unternehmen].com bleiben Ihre E-Mails professionell und markengerecht, sind aber bei jedem von Ihnen genutzten E-Mail-Anbieter abrufbar.



Hinweis auf Lücken in der E-Mail-Sicherheit: Cloudflare zeigt den Nutzern automatisch Warnungen und Handlungsempfehlungen an, wenn Lücken bei der Einrichtung ihrer E-Mail-Sicherheits-DNS in Verbindung mit ihrer Domain bestehen.



Hilfe beim Schutz ihrer Domain vor Phishing- und Spoofing-Angriffen: Cloudflare führt Website-Inhaber durch den Prozess des Erstellens der erforderlichen DNS-Einträge, um sicherzustellen, dass ihre Domain sicher ist. Das Erstellen dieser DNS-Einträge verhindert, dass böswillige Akteure die E-Mail-Domains von ahnungslosen Nutzern fälschen und betrügerische Nachrichten verschicken können.



Cloudflare kündigte außerdem seine Advanced Email Security Suite an, die den E-Mail-Schutz eng mit Cloudflare One, einschließlich Browser Isolation, verknüpft. Die Suite bietet eine vollständige Überprüfung von E-Mails auf Sicherheitsbedrohungen und arbeitet mit jedem E-Mail-Hosting-Anbieter zusammen, um die von diesem angebotenen Antispam- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergänzen. Da das globale Netzwerk von Cloudflare jeden Tag durchschnittlich 87 Milliarden Cyber-Bedrohungen blockiert, verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Gefahrenanalyse, die es ihm ermöglicht, gezielte Phishing-Angriffe (Spear-Phishing) und andere Sicherheitsbedrohungen, die von gängigen E-Mail-Hosting-Anbietern übersehen werden können, effektiver herauszufiltern.

Kunden, die daran interessiert sind, frühzeitig Zugang zur Cloudflare Advance Email Security Suite zu erhalten und zur Entwicklung beizutragen, können sich hier anmelden. Um mehr über Cloudflare Email Security DNS Wizard und Email Routing zu erfahren, sehen Sie sich bitte die folgenden Ressourcen an:

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „evtl.“, „werden“, „sollte“, „erwarten“, „untersuchen“, „vorhaben“, „davon ausgehen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „überlegen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potentiell“ oder „weiterhin“ oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden, umfassen unter anderem Aussagen über die Entwicklung der Advanced Email Security Suite von Cloudflare und anderer Produkte zum Schutz von E-Mails sowie über die Leistungsfähigkeit und Effektivität dieser Produkte, die potenziellen Vorteile, die sich für Kunden aus der Nutzung der Advanced Email Security Suite von Cloudflare und anderer Produkte zum Schutz von E-Mails ergeben, der Zeitpunkt, zu dem die verschiedenen Funktionen der Advanced Email Security Suite von Cloudflare und anderer Produkte zum Schutz von E-Mails allgemein für alle derzeitigen und zukünftigen Kunden von Cloudflare verfügbar sein werden, die technologische Entwicklung von Cloudflare, das zukünftige Geschäft, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie die Kommentare des CEO von Cloudflare und anderer. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, so u. a. Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts von Cloudflare auf Formblatt 10-Q, der am 6. August 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Cloudflare verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

